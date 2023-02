L’invention d’une technologie pour convertir les anciens puits de pétrole et de gaz en batteries géothermiques

Le sous-sol américain est riche en ressources minérales. Le pétrole et le gaz naturel sont l’un des piliers de la puissance économique du pays. Cependant, ceux-ci ne sont pas inépuisables. Le reste des exploitations pétrolières et gazières laisse souvent des dégâts sur le sol comme des puits profonds et vides. L’administration Biden dépense des millions de dollars pour fermer ces derniers. Mais au lieu d’adopter une telle approche, pourquoi ne pas les utiliser pour accroître nos capacités de production d’énergie renouvelable ? Justement, des chercheurs de l’Université de l’Illinois Urbana-Champain, aux États-Unis, ont inventé une technique qui pourrait rendre ce concept opérationnel.

Des centrales géothermiques pas comme les autres

Pour évaluer les performances et l’efficacité du système qu’elle a mises au point, l’équipe a mené des essais dans le Midwest américain. Cette partie du territoire des États-Unis a l’avantage de regorger des puits d’extraction minière abandonnés. D’un autre côté, elle ne possède pas la température idéale pour produire de l’énergie géothermique. Comme vous l’aurez compris, le but de l’expérience était de mesurer la capacité de la solution à garder une température suffisamment élevée pour produire de l’énergie par la chaleur. Pour ce faire, les scientifiques ont placé un excédent d’énergie sous forme d’eau chauffée à une profondeur d’environ 900 m sous terre dans une structure géologique de grès poreux. Selon leurs explications, cette technique permet de produire de l’électricité comme on le fait dans les centrales géothermiques.

Une efficacité élevée

Le premier test a eu lieu en avril 2021. Durant cette phase, l’équipe a introduit de l’eau chauffée à 50 °C dans le circuit pendant trois jours. Ils ont ensuite surveillé les conditions thermiques, de pression et hydrauliques durant cinq jours. Au final, le professeur Tugce Baser et ses collègues ont mesuré un rendement particulièrement élevé. « Nos résultats sur le terrain, combinés à une modélisation numérique plus poussée, montrent que le procédé peut maintenir une efficacité de stockage thermique de 82 % » a-t-elle déclaré avec enthousiasme.

Un coût intéressant