Comment récupérer facilement l’eau d’un puits ?

Selon l’article 552 du Code civil, tout particulier a le droit de réaliser des travaux de construction au-dessus et en dessous de sa propriété. Il vous est donc possible de creuser un puits dans votre jardin, à condition de le déclarer auprès des services de l’État et de respecter certaines règles liées, entre autres, à son emplacement. Ce type d’ouvrage vous permet d’accéder à une eau gratuite, pouvant être utilisée pour l’arrosage d’une plantation, le nettoyage de votre voiture, le remplissage de votre piscine ou pour alimenter des appareils électroménagers, tels qu’un lave-linge. Pour récupérer et utiliser cette eau, vous avez le choix entre trois différentes méthodes.

Utiliser un seau et une corde

Pour récupérer l’eau provenant d’une nappe phréatique, vous pouvez utiliser un seau attaché à une corde. Dans un premier temps, optez pour une corde relativement longue, permettant d’atteindre le fond de votre puits. Ensuite, attachez-la à l’anse de votre seau. Pour finir, il vous suffit de descendre ce dernier jusqu’à ce qu’il touche l’eau de votre puits et se remplisse, avant de le remonter. Cette méthode est, sans nul doute, la plus facile à mettre en œuvre et la moins onéreuse. Néanmoins, elle nécessite une certaine force physique. Pour remonter plus aisément votre seau, vous pouvez utiliser une poulie.

Installer une pompe manuelle

Pour faciliter la récupération de l’eau dans votre puits, vous pouvez installer une pompe manuelle. Ce dispositif permet de pomper l’eau, grâce à une force d’aspiration créée par les mouvements d’un piston dans un cylindre. La pose de ce type de pompe peut généralement être réalisée sans l’intervention d’un professionnel. L’installation du dispositif peut être effectuée à proximité du puits, dans un endroit bien nivelé ou au-dessus d’une plaque qui le recouvre, comprenant un trou destiné au passage du tuyau d’aspiration.

Avant d’insérer le tuyau, assurez-vous qu’il soit suffisamment long pour atteindre le niveau de l’eau. Une fois cet élément en place, fixez votre pompe et son bras. Vous pouvez installer un autre tuyau sur le bec verseur de la pompe pour conduire l’eau à un endroit spécifique et éviter de la transporter à l’aide un seau, par exemple. Pour information, il existe différents types de pompe manuelle : à membrane, semi-rotative, etc.

Opter pour une pompe électrique

La pompe électrique est plus onéreuse que les modèles manuels, mais elle est plus pratique et vous permet de récupérer rapidement et efficacement une grande quantité d’eau. Son installation s’effectue en quelques étapes relativement simples. Tout d’abord, faites descendre le moteur submersible de la pompe dans votre puits avec son tuyau, jusqu’à ce qu’il soit immergé.

Ensuite, vérifiez que le dispositif est bien raccordé à une source d’électricité, avant de la mettre en marche. De manière générale, il suffit d’actionner un interrupteur ou un panneau de commande pour commencer à aspirer l’eau. À noter que le moteur d’une pompe électrique est souvent prérempli d’eau. Dans le cas où il est vide, vous devez le remplir jusqu’au niveau recommandé, avant de le descendre dans votre puits.

La récupération d’eau de pluie, une alternative au puits

Dans le cas où vous ne souhaitez pas réaliser des travaux de forage dans votre jardin, vous pouvez opter pour la récupération d’eau de pluie. Cette dernière peut être utilisée pour remplir votre chasse d’eau, nettoyer votre voiture, laver le sol de votre habitation ou alimenter votre lave-linge. Pour récupérer l’eau de pluie, vous devez installer un réservoir à proximité d’une gouttière ou d’une descente d’eaux pluviales. En fonction de vos besoins et des possibilités offertes par votre espace extérieur, vous pouvez choisir une cuve hors-sol ou enterrée.

Il est important de noter que la mise en place d’un récupérateur nécessite une déclaration, s’il est raccordé au réseau au tout-à-l’égout. Que pensez-vous de ces astuce ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .