Récupérateurs d’eau de pluie : énorme promotion pour cette pompe Gardena surpuissante

Récupérer l’eau de pluie devient une nécessité pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cela permet au foyer de réaliser des économies sur sa facture d’eau. Mais, plus généralement, cela permet aussi de préserver la ressource en eau, une ressource qui se raréfie de plus en plus. Utiliser l’eau de pluie pour le jardin, le lavage des sols ou le remplissage de la piscine est un geste écologique qui se généralise de plus en plus. En revanche, il n’est pas toujours commode d’extraire l’eau d’un récupérateur d’eau de pluie, car le robinet fourni ne dispose pas de pression suffisante. Pour obtenir de la pression et utiliser l’eau de pluie sur un arrosage automatique, par exemple, il faut équiper le récupérateur d’une pompe d’évacuation comme la GARDENA 4700 que nous vous proposons de découvrir.

Présentation de la pompe d’évacuation eau de pluie automatique GARDENA 4 700 l/h, 1766-20

La pompe pour collecteur d’eau de pluie 4 700 inox automatique est particulièrement puissante, capable de pomper jusqu’à 4 700 l par heure, avec une pression de 2,3 bars et une puissance de 550 W. Son corps de pompe et son filetage sont en acier inoxydable, lui garantissant une grande résistance et une durabilité. Elle est équipée d’une fonction on/off automatique, ce qui facilite son utilisation. De plus, elle est dotée d’un tube de refoulement télescopique coudé breveté en aluminium, procurant une grande flexibilité et facilitant le transport grâce à sa poignée confort en plastique souple.

Un préfiltre est intégré pour lui assurer un bon fonctionnement et prolonger la durée de vie de la pompe. Cette pompe convient parfaitement aux collecteurs d’eau de pluie avec une ouverture de 150 mm, y compris les conteneurs IBC. Elle est suffisamment puissante pour alimenter de grands arroseurs, vous permettant ainsi d’utiliser efficacement l’eau de pluie collectée pour l’arrosage de votre jardin ou de vos plantes. Grâce à sa construction robuste et à ses fonctionnalités pratiques, cette pompe pour collecteur d’eau de pluie est un choix idéal pour assurer une utilisation efficace et durable de votre réserve d’eau de pluie.

Toutes les caractéristiques techniques :

Usage du produit : pour eaux claires et eaux chargées.

Débit (en m³/h) : 4.7.

Puissance maximale (en W) : 550.

Débit maximal (en l/h) : 4 700.

Débit à 2 m (en l/h) : 3 500.

Débit à 4 m (en l/h) : 2 700.

Débit à 6 m (en l/h) : 1 700.

Hauteur de refoulement (en m) : 23.

Taille des particules absorbées (en mm) : 50.

Diamètre de raccordement du tuyau de refoulement (en mm) : 33,3.

Matière du corps de pompe : inox.

Matière de la turbine : fibre de verre.

Flotteur intégré : non.

Pour vider l’eau de piscine : non.

Poids du produit nu (en kg) : 7.2.

Profondeur d’immersion (en m) : 7.

Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) : 7.

La pompe pour collecteur d’eau de pluie Gardena est disponible sur Cdiscount (177,28 €), Leroy Merlin (165,53 €) et Amazon (154,99 €) au lieu de 215 €.

Pompe pour collecteur d’eau de pluie Gardena 4700/2 inox automatic : pompe immergée avec filtre intégré, débit 4 700 l/h, boîtier en inox, vanne de régulation pour régler la quantité d’eau (1766-20) Fonction Automatic innovante : le système électronique intégré avec pressostat active la pompe en cas de besoin d’eau, puis l'éteint automatiquement.

À quoi sert une pompe pour récupérateur d’eau de pluie ?

Une pompe pour récupérateur d’eau de pluie est utilisée pour extraire l’eau collectée dans un réservoir de récupération d’eau de pluie et la distribuer pour différents usages domestiques ou extérieurs. La principale fonction de cette pompe est de faciliter l’utilisation pratique de l’eau de pluie collectée, qui est une ressource durable et écologique. Elle est équipée d’un moteur électrique qui alimente un mécanisme de pompage, généralement une turbine ou une hélice, qui aspire l’eau du réservoir et la propulse à travers un tuyau de refoulement vers les points d’utilisation souhaités. L’avantage d’utiliser une pompe pour récupérateur d’eau de pluie est qu’elle permet une utilisation plus pratique et efficace de l’eau stockée. La pompe facilite l’utilisation de l’eau de pluie en fournissant une pression d’eau pour l’arrosage, le nettoyage ou toute autre utilisation.

