Comment fabriquer un récupérateur d’eau de pluie connecté à une gouttière, efficace et économique

Récupérer l’eau de pluie est une excellente idée pour économiser et préserver les ressources en eau. Sur le marché, il existe pléthore de modèles de récupérateurs d’eau de pluie prêts à l’emploi, qu’il vous suffit de connecter à une gouttière pour commencer la récupération. Cependant, certains modèles sont déjà en rupture de stock, car ils sont les produits les plus vendus en ce moment. Faire face aux futures sécheresses annoncées est l’une des préoccupations de bon nombre de Français actuellement. Au lieu d’acheter un récupérateur d’eau de pluie, le saviez-vous que vous avez l’opportunité de le fabriquer vous-même. Avec quelques accessoires achetés ou récupérés, votre récupérateur d’eau de pluie sera tout aussi efficace, mais il pourrait vous revenir beaucoup moins cher. On vous explique tout !

Première étape : choisir le contenant

Le premier matériau indispensable s’avère, bien évidemment, être le contenant. L’idéal est donc de récupérer ou d’acheter un fût alimentaire, d’une contenance d’environ 200 l. Plus gros, il vous faudra de la place pour l’installer, tandis que plus petit, il risque de ne pas couvrir vos besoins d’arrosage. Les fûts alimentaires sont une solution parfaite, car ils sont vendus avec un couvercle hermétique, un autre matériau indispensable à votre récupérateur d’eau de pluie. Vous trouverez ce type de fûts sur Amazon (97,05 €), Leroy Merlin (89,90 €), ou Castorama (79,90 €), par exemple*. Bien entendu, il existe des fûts de différentes contenances, à adapter à vos besoins. Certains disposent de bondes, ce qui vous facilitera la tâche pour les étapes suivantes.

Seconde étape : la gouttière de récupération et le collecteur

L’eau récupérée devra descendre d’un toit, à condition que celui-ci ne soit pas en fibrociment, car l’eau contiendrait des traces d’amiante, un matériau extrêmement polluant, voire dangereux pour la santé. Sur votre gouttière existante, il vous faudra donc installer une gouttière spéciale, munie d’un filtre que vous dirigerez vers le contenant. Enfin, il faudra vous équiper d’un collecteur, qui va vous permettre de diriger l’eau du toit vers le fût. La plupart des collecteurs disposent de vis autoforeuses et s’installent en quelques minutes. Les collecteurs se trouvent aussi chez Leroy Merlin, Amazon ou Cdiscount. Si le couvercle de votre fût est complétement fermé, il faudra prévoir une scie cloche pour faire passer le tuyau de récupération. D’une manière plus simple, vous pouvez aussi ajouter une gouttière à votre maison, en veillant à conserver suffisamment d’espace entre la maison et le sol.

Troisième étape : l’assemblage

Une fois que vous avez installé la gouttière, la prochaine étape consiste à la relier au récipient choisi pour recueillir l’eau de pluie. Pour cela, vous aurez besoin d’un tuyau que vous allez connecter aux extrémités de la gouttière et du collecteur d’eau. Il est crucial d’assurer les connexions correctement afin d’éviter les fuites indésirables. Une fois que le tuyau est bien raccordé, il vous suffit de placer un couvercle sur le collecteur d’eau. Ce couvercle a pour objectif d’empêcher les débris provenant du toit de tomber dans le récipient. Cela vous évitera de vous retrouver avec un réservoir d’eau rempli de feuilles mortes et d’insectes. En suivant ces étapes, vous pourrez pleinement profiter de votre système de récupération d’eau de pluie de manière efficace et sans problème de fuites. Vous aurez un récupérateur d’eau de pluie fonctionnel de 220 l, pour moins de 100 €, un bon plan, non ?

https://www.youtube.com/watch?v=dCwo2l3Vxik

*Les prix ont été relevés le 17 mai 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.