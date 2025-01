L’invention d’un système de récupération d’eau de pluie qui s’intègre dans la toiture

Nous le savons tous, de nombreux pays font face à une pénurie d’eau chaque année. En Espagne, par exemple, environ 17,7 % du territoire souffre d’une sécheresse prolongée, d’après les dernières données du Ministère de la Transition écologique espagnol. Une situation alarmante qui a poussé le jeune designer Martin Bello Urbez à mettre au point un projet qui porte sur la réutilisation de l’eau de pluie en milieu urbain. Notamment dans les toilettes et les buanderies, qui représentent 51 % de la consommation d’eau des ménages. À noter que ce projet a reçu le « Panasonic, Best Design Impact Award » lors du New Designers 2024 qui s’est déroulé à Londres, et compte parmi les projets inscrits dans The James Dyson Award.

Principe et fonctionnement

Le système mis au point par le jeune designer vise à collecter et à utiliser efficacement l’eau de pluie dans l’environnement domestique, mais aussi à réduire la dépendance aux systèmes d’eau centralisés. Martin Bello Urbez explique qu’il s’est basé sur un concept unique : intégrer un mécanisme de collecte des eaux de pluie dans la structure de la maison, en utilisant, par exemple, des zones souvent sous-utilisées, comme le toit et les combles. Ce système comprend trois éléments principaux, à savoir des tuiles modifiées pour capter l’eau de pluie et effectuer une première infiltration. Ainsi qu’un filtre secondaire pour améliorer la qualité de l’eau collectée, ainsi qu’un réservoir modulaire (1 × 0,5 m) pour stocker et distribuer celle-ci vers les toilettes et la buanderie. Selon le designer valencien, le système utilise un mécanisme d’alimentation par gravité pour la distribution de l’eau, évitant l’utilisation de pompes et de mécanismes complexes.

Un processus de conception basé sur la méthodologie Double Diamond

Avant d’aboutir à ce projet, Martin Bello Urbez souligne qu’il a suivi la méthodologie de conception Double Diamond, une méthode d’innovation largement répandue imaginée par le UK Design Council. Durant ce processus, il a consulté des professionnels de l’industrie pour obtenir des informations précieuses, ainsi que des utilisateurs potentiels pour comprendre leurs besoins et leurs préférences. Il aurait également créé et testé des modèles (vidéo ci-dessous), et utilisé des méthodes traditionnelles comme le travail du bois et des outils avancés tels que l’impression 3D et les scanners. Martin Bello Urbez indique que ces prototypes ont été évalués en termes de durabilité, de performances et d’ajustement des composants. D’après lui, le processus a impliqué un nombre important d’itérations et de raffinements pour développer la version finale.

Un concept différent des systèmes de collecte d’eau traditionnels

Le designer espagnol affirme que ce concept est très différent des systèmes de collecte d’eau traditionnels qui sont généralement des éléments externes. Selon lui, l’intégration du système dans l’environnement bâti le rend beaucoup plus efficace. Hormis les principes de conception minimalistes et géométriques, le fait qu’il fasse partie intégrante de la maison améliore grandement son efficacité et ses performances. En outre, cela permet aux utilisateurs de traiter et de travailler sur un problème complexe, tel que le gaspillage de l’eau, de manière simple et efficace.

Martin Bello Urbez explique également que ce système est plus écologique et plus rentable grâce, entre autres, au système par gravité utilisé pour la distribution de l'eau, qui réduit la consommation d'énergie généralement associée au pompage de l'eau. Il ambitionne à l'avenir d'étendre l'applicabilité du système et d'améliorer encore plus son efficacité, mais aussi de réduire davantage son impact environnemental pour contribuer à un avenir durable. Plus d'informations : mbellourbez.com.