Une tuile récupératrice d’eau de pluie qui réduit de plus de 50 % la consommation d’une maison

Alors que l’humanité est confrontée à une situation climatique sans précédent et que la population mondiale augmente, l’eau est devenue une ressource précieuse. L’exploitation de l’eau de pluie peut ainsi nous permettre de réduire l’impact de la sécheresse sur notre vie quotidienne. Un étudiant d’origine espagnol de l’université de l’ouest de l’Angleterre, à Bristol, au Royaume-Uni, est parti de ce constat pour inventer un système à usage résidentiel capable de collecter l’eau de pluie. Sa solution, sélectionnée au concours d’invention James Dyson Award 2024, se présente comme une réponse à la crise environnementale actuelle qui frappe de nombreux pays, dont l’Espagne.

Le biomimétisme à l’honneur

Il faut dire que le dispositif mis au point par Martin Bello Urbez réduit également la dépendance au réseau d’eau potable conventionnel. Le but est non seulement de récupérer, mais aussi de permettre une utilisation efficace de l’eau de pluie dans l’environnement domestique. Pour y parvenir, l’étudiant s’est inspiré de la façon dont les reptiles se servent de leur peau pour collecter et filtrer l’eau dans les milieux arides. Le système nouvellement développé comprend trois éléments principaux, dont une tuile qui a pour rôle de capter l’eau de pluie. Cette pièce intègre un filtre. Un filtre secondaire et un réservoir de stockage modulaire sont également prévus.

Une conception passive

La conception à deux filtres permet de se débarrasser efficacement des résidus pouvant entraver la qualité de l’eau ainsi que son écoulement. Il convient de souligner au passage que l’eau fournie par ce système innovant est conçue uniquement pour des usages qui ne nécessitent pas d’eau pure comme la buanderie et les toilettes. Fait intéressant, le système n’a besoin d’aucune source d’énergie externe étant donné que la circulation de l’eau se fait par gravité. Pour le concevoir, Martin Bello Urbez affirme avoir eu recours à une méthodologie développée par le Design Council ainsi qu’au brainstorming.

Prévenir le gaspillage

Avec ce projet pour le moins prometteur, l’étudiant espère lutter contre le gaspillage d’eau de manière simple et efficace. D’autant plus que sa solution serait en mesure de réduire la consommation d’eau d’une maison jusqu’à 51 %. Un chiffre qu’il espère d’ailleurs augmenter en optimisant la conception des composants. Le jeune inventeur travaille aussi à l’amélioration du processus de fabrication afin de réduire les coûts.

À noter que cette invention a remporté le prix Panasonic, Best Design Impact Award, lequel récompense des projets visant à « résoudre des problèmes réels tout en considérant l’importance du design en tant que processus significatif et innovant qui peut déclencher des changements significatifs ». Plus d’infos : mbellourbez.com / jamesdysonaward.org. Que pensez-vous de ce système de récupération d’eau de pluie qui s’intègre directement dans la structure des habitations ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .