Quels sont les plus principaux concours d’inventions et d’innovations à travers le monde ?

Une invention est une création ou une nouvelle découverte qui apporte une solution originale à un problème existant ou qui introduit une innovation significative dans un domaine spécifique. Elle peut être le fruit d’une recherche scientifique, d’une expérimentation, d’une observation ou d’une réflexion créative. L’année 2021 a battu tous les records de dépôt de brevet avec 3,4 millions de demandes de brevet en 2021, soit une hausse de 3,6 % par rapport à l’année précédente. Pour faire connaître leurs inventions, et parfois financer leur industrialisation, il existe de nombreux concours à travers le monde. Tous ont un objectif : découvrir l’invention du siècle, celle qui perdurera dans le temps et qui deviendra peut-être indispensable. Petit tour d’horizon des concours d’inventions dans le monde entier.

Le concours Lépine de Paris

Le Concours Lépine est un concours d’inventions, qui se tient chaque année en France depuis 1901. Il est probablement le concours d’inventions le plus ancien, existant encore aujourd’hui. Il porte le nom de Louis Lépine, préfet de police de Paris à l’époque, qui a fondé l’événement pour encourager l’innovation et la créativité. Le concours se déroule généralement lors de la foire de Paris et attire des inventeurs de tous horizons, des amateurs aux professionnels. Il s’adresse à tous les inventeurs, mais également aux lycéens, inventeurs salariés d’une entreprise, industriels, etc.

Le Concours Lépine joue un rôle crucial dans la promotion de l’invention, la défense des droits des inventeurs et la centralisation des idées novatrices. De plus, il soutient les inventeurs en leur procurant une plateforme pour présenter leurs créations, les conseille tout au long du processus d’invention et facilite les contacts avec les entreprises. En favorisant la diffusion des inventions, le concours incite les échanges et stimule l’innovation. En savoir plus : concours-lepine.com

Le concours James Dyson Award

Le concours James Dyson Award est une compétition internationale annuelle qui met en avant l’innovation et la résolution de problèmes par le biais de la conception et de l’ingénierie. Il a été créé en 2004 par Sir James Dyson, célèbre ingénieur et fondateur de Dyson, une entreprise spécialisée dans les produits électroménagers. Ce concours vise à encourager les jeunes concepteurs, ingénieurs et scientifiques à développer des idées et des inventions novatrices qui résolvent des problèmes du quotidien et apportent des solutions pratiques aux défis mondiaux. Il met l’accent sur la durabilité, l’efficacité énergétique et l’impact positif sur l’environnement. Les lauréats du concours James Dyson Award bénéficient d’une reconnaissance internationale, de prix en espèces pour soutenir le développement de leur projet, ainsi que de possibilités de visibilité et de mentorat de la part de l’équipe Dyson. Depuis sa création en 2004, le concours James Dyson Award a attiré l’attention de milliers de jeunes innovateurs à travers le monde. En savoir plus : jamesdysonaward.org.

Le concours Intel International Science and Engineering Fair (ISEF)

L’Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) est une compétition scientifique mondiale pour les étudiants âgés de 14 à 18 ans. Organisée par Intel et la Society for Science & the Public, l’ISEF permet aux jeunes scientifiques de présenter leurs projets novateurs dans différentes disciplines. Les participants sont évalués par des experts et ont l’opportunité de remporter des prix et des bourses d’études. L’ISEF privilégie la collaboration et l’innovation, encourageant ainsi les jeunes à poursuivre leur passion pour les sciences. Il s’agit actuellement du plus grand concours scientifique destiné aux plus jeunes des inventeurs. En savoir plus : competitionsciences.org

Le concours Google Science Fair

Le Google Science Fair a été fondé en 2011. Organisée par Google, cette compétition vise à promouvoir la créativité, l’innovation et la passion pour les sciences chez les jeunes scientifiques et inventeurs âgés de 13 à 18 ans du monde entier. Les participants au Google Science Fair ont l’opportunité de présenter leurs projets de recherche scientifique, d’ingénierie ou de technologie dans différentes catégories. Les projets peuvent aborder une large gamme de sujets, tels que les sciences de la vie, la chimie, la physique, la robotique, l’environnement, l’informatique et bien d’autres domaines encore. Les finalistes sélectionnés ont l’opportunité de présenter leurs projets lors de la finale mondiale du Google Science Fair, qui se déroule généralement dans les locaux de Google. Outre les prix et la reconnaissance, les participants au Google Science Fair ont également l’opportunité de développer leurs compétences scientifiques et de communication, de se connecter avec des mentors et des experts de l’industrie. Nous n’avons pas trouvé de site dédié, mais si vous souhaitez concourir, cherchez sur Google, les inscriptions ont lieu chaque année.

Le concours Microsoft Imagine Cup

Le concours Microsoft Imagine Cup est une compétition mondiale qui inspire et incite les étudiants à créer des solutions technologiques novatrices pour résoudre des problèmes mondiaux. Depuis sa création en 2003, il est devenu un événement majeur dans le domaine de la technologie et un tremplin pour les jeunes talents passionnés par l’innovation et l’entrepreneuriat. Le concours Imagine Cup encourage les étudiants à développer des solutions technologiques innovantes pour résoudre des problèmes du monde réel. Les participants peuvent présenter leurs projets dans différentes catégories telles que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’Internet des objets, la santé, l’éducation, l’environnement, les jeux et bien d’autres domaines encore. En plus des prix en espèces, les lauréats du concours Imagine Cup bénéficient d’un soutien de la part de Microsoft pour développer leurs projets, accéder à des ressources technologiques, recevoir des conseils d’experts et bénéficier d’opportunités de mentorat. En savoir plus : imaginecup.microsoft.com.

Les Rolex Awards for Enterprise

Les Rolex Awards for Enterprise ont été fondés en 1976 par Rolex pour célébrer le 50 e anniversaire de la montre Rolex Oyster. Depuis lors, ils sont devenus un événement biennal majeur, reconnu à l’échelle mondiale. Les lauréats sont sélectionnés par un jury international d’experts dans différents domaines et reçoivent un soutien financier important pour réaliser leurs projets et leurs idées novatrices. Les inventeurs primés sont ceux qui apportent des contributions significatives à l’exploration, à la découverte, à la protection de l’environnement, à la science, à la technologie et à la culture. Ces prix sont destinés à encourager les personnes audacieuses et innovantes qui ont un impact positif sur notre société et notre planète. Depuis leur création, les Rolex Awards for Enterprise ont soutenu un large éventail de projets, allant de la préservation de l’environnement à la recherche médicale, en passant par l’éducation, la culture et les sciences. En savoir plus : rolex.org.

Le concours iF Design Award

Le concours iF Design Award est l’un des concours de design les plus prestigieux au monde. Il a été créé en 1953 par iF International Forum Design GmbH, une organisation basée en Allemagne qui promeut et célèbre l’excellence en design. Il vise à reconnaître et à récompenser les réalisations exceptionnelles dans le domaine du design. Il couvre un large éventail de catégories telles que le design industriel, le design de produit, le design d’emballage, le design d’interface utilisateur, le design graphique, le design de service, l’architecture et bien d’autres encore. Le concours est ouvert aux designers, aux studios de design, aux entreprises et aux institutions du monde entier. Les lauréats du concours iF Design Award sont honorés pour leur excellence en design et bénéficient d’une reconnaissance mondiale. Par ailleurs, ils reçoivent le prestigieux label iF, qui est une marque de qualité reconnue dans l’industrie du design. Les projets primés sont présentés dans l’exposition iF Design Exhibition à Hambourg, en Allemagne, et sont inclus dans le catalogue en ligne iF World Design Guide. Plus d’informations : ifdesign.com.

Le concours International Handitec

Ce concours se déroule tous les deux ans, en juin, lors du salon AUTONOMIC PARIS. 2023 est la 19ᵉ édition de ce concours réservé aux écoles d’architecture et de design. Le concours vise surtout à sensibiliser les étudiants en architecture et design, qui seront les créateurs de demain, à la problématique des situations de handicap, quelle que soit leur origine. Organisé tous les deux ans en collaboration avec AUTONOMIC et soutenu financièrement par le ministère de la Culture, ce concours offre une dotation de 8 000 € en prix. Les résultats du concours seront dévoilés lors du salon AUTONOMIC de Paris. Pour désigner les lauréats, un jury composé de professionnels œuvrant dans le secteur du handicap, de personnes en situation de handicap et de membres de la société civile se réunit. Plus d’informations : handroit.com.

BONUS : le CES de Las Vegas

Le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas est organisé par la Consumer Technology Association (CTA), une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis. La CTA, fondée en 1924, est dédiée à la promotion de l’industrie des technologies grand public et représente les intérêts des entreprises technologiques à travers le monde. En tant qu’organisation à but non lucratif, la CTA utilise les revenus générés par le CES pour soutenir ses activités et initiatives. Le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas est l’un des plus grands salons internationaux dédiés à l’innovation technologique et électronique grand public. Chaque année, cet événement majeur réunit des entreprises, des entrepreneurs, des start-up et des passionnés de technologie du monde entier. Le CES de Las Vegas offre une plateforme incontournable pour présenter les dernières avancées technologiques et les produits innovants dans divers secteurs. Ces secteurs peuvent être l’électronique grand public, la robotique, l’intelligence artificielle, les véhicules autonomes, la réalité virtuelle, les objets connectés, les appareils électroménagers intelligents, etc. En savoir plus : ces.tech.com.

Cette liste n’est pas exhaustive, il existe des centaines de concours d’inventions à travers le monde, et ce sont parfois de véritables tremplins pour les inventeurs.