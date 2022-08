Connaissez vous la différence entre une invention et une innovation ?

Impossible que cela vous ait échappé ! Sur NeozOne, nous vous parlons beaucoup d’inventions et d’innovations… C’est un peu normal, puisque c’est depuis plus de 20 ans, le principe de notre ligne éditoriale… Les inventions et innovations, ont de tous temps, permis de faciliter la vie des gens, de gagner en autonomie, ou d’économiser de l’argent ou de l’énergie grâce à de nouveaux systèmes. Mais saviez-vous que les termes « innovation » et « invention » n’avaient pas vraiment le même sens littéral ? Une innovation n’est pas forcément une invention, et une invention n’est pas forcément innovante… Etrange ? Nous allons tenter de vous expliquer les nuances entre ces deux notions proches mais aussi très éloignées.

Qu’est-ce qu’une invention ?

Une invention a la particularité de venir d’une personne ou d’un groupe de personne qui vont inventer un nouveau produit. Inventer c’est donc créer quelque chose qui n’existe pas encore. Ce peut être un objet, un concept, ou tout ce qui est « nouveau » et qui n’existe pas encore… L’invention, quand elle est créée par un scientifique ou même par un « Géotrouvetout », est d’abord un produit fabriqué pour répondre à un besoin, qu’il soit nouveau ou qu’aucune solution n’ait encore été trouvée. Une invention n’est pas toujours développée de manière industrielle, et certaines ne seront jamais commercialisées.

Certains inventeurs n’imaginent même pas faire de leur invention un succès commercial. Ce qui ne doit pas les empêcher de déposer des brevets… De nombreuses inventions ont été volées à leurs créateurs qui n’avaient pas protéger leurs trouvailles. Les véritables inventions sont nombreuses et nous facilitent encore aujourd’hui, grandement la vie… Les inventions, ce sont, le téléphone de Bell, l’imprimerie de Gutenberg ou encore la carte à puce de Roland Moreno, mais ce ne sont pas des innovations !

Qu’est-ce qu’une innovation ?

Comme on vous l’a dit une innovation n’est pas une invention… Mais plutôt une amélioration de quelque chose qui existe déjà. L’innovation, c’est par exemple ajouter des fonctionnalités ou de nouvelles caractéristiques à une invention qui est déjà commercialisées, et qui rencontre le succès sur un marché défini. En d’autres termes, l’innovation se rattache à un enjeu commercial qui vise à améliorer un produit déjà inventé pour en booster les ventes. Et l’innovation peut se faire dans trois domaines distincts :

L’usage, on apporte alors des modifications sur l’utilisation du produit

Le design, on le rend « plus beau », « plus ergonomique », ou « plus pratique » pour qu’il se vende « plus » !

L’innovation incrémentale, qui est en fait une légère amélioration d’un produit qui existe déjà, comme avec les smartphones… Les nouveaux modèles n’inventent rien, ils possèdent juste une ou deux innovations supplémentaires (plus grand écran, plus de mémoire etc.).

Invention ou innovation, un but et un résultat différents !

Selon le professeur Joseph Schumpeter, économiste, l’invention est la découverte de nouveaux concepts ou de nouvelles connaissances dans les domaines de la science, la technique, l’informatique, la médecine etc. Et l’innovation est la mise à disposition de produits perfectionnés par des processus, ajout de fonctionnalité mais sur une invention qui existe déjà… L’innovation est souvent réalisée dans un but commercial, l’invention ne l’est pas toujours, elle est parfois même le fruit du hasard, ce qui n’est jamais le cas avec les innovations. Le professeur conclut par cette phrase : “On peut dire que l’invention est le résultat de la recherche fondamentale, tandis que l’innovation provient de la recherche appliquée et à une visée plus entrepreneuriale.” Voilà, vous saurez désormais faire la différence entre une invention et une innovation !