Ces 9 inventions auraient été “volées” à leurs créateurs originels

Aujourd’hui les inventeurs déposent des brevets de leurs créations afin d’éviter la copie de l’invention, mais également pour protéger les processus de fabrication (d’ailleurs, le premier brevet concernait des recettes de cuisine). En Grèce, on retrouve un texte similaire à celui des brevets actuels; il concernait des recettes de cuisine qui étaient accessibles au public, mais le créateur de ces recettes protégeait leur inventivité.

Malgré cela, de nombreuses inventions que l’on utilise quotidiennement auraient été volées à leur créateur. Nous retenons parfois le nom d’inventeurs qui, finalement ne sont qu’usurpateurs. Découvrez quelques inventions et dont on ignorerait le nom du véritable concepteur.

Le Monopoly

Charles Darrow est le « père » officiel de jeu devenu culte; le brevet date de 1935. Pourtant le jeu aurait été créé par Elizabeth Magie, une femme féministe et progressiste qui, au départ l’avait intitulé « The Landlord’s Game »; en 1903, elle souhaitait déjà éduquer les jeunes adolescents aux dangers des monopoles.

Le moonwalk de Michael Jackson

Tout le monde revoit Michael Jackson sur scène, réalisant cette danse qui lui colle désormais aux pieds. Même s’il a propulsé le moonwalk tout en haut de l’affiche, il n’en serait pas à l’origine: les « pères » de cette danse seraient en fait Bill Bailey et James Brown qui l’ont proposé en 1955, lors d’un concert à New York.

Facebook

Mark Zuckerberg n’aurait pas vraiment inventé Facebook; en fait, ils auraient été plusieurs à avoir cette idée de réseau social: l’histoire raconte qu’il aurait crée Facebook avec trois de ses amis étudiants, mais qu’il aurait lancé la première version en son nom propre, sans même avertir ses copains. Les trois ex-amis de Zuckerberg l’aurait d’ailleurs attaqué en justice.

La machine à coudre

Pour la machine à coudre, c’est un peu plus compliqué, et les reconnaissances en paternité plutôt disputées. La machine à coudre est officiellement l’invention d’Elias Howe en 1846, enfin il est celui qui déposa le brevet. Mais l’entreprise Singer revendique la paternité de la machine à coudre. Or, d’après une autre version, ce serait Walter Hunt qui aurait conçu la première machine à coudre en 1834, mais il n’aurait alors pas osé déposer son brevet par peur d’être licencié.

Le téléphone

Depuis vos plus anciens cours de sciences, on vous rabâche que Graham Bell est l’inventeur du téléphone. Il semblerait qu’en réalité, ce soit l’idée d’Antonio Meucci, présentée à la Western Union Telegraph Company en 1860, sous le nom de Telettrofono. Graham Bell , présent à cet évènement, aurait lorgné sur l’invention et s’en serait attribué la paternité en 1876 où il déposa le brevet en son nom. Meucci intentera un procès à Bell, mais décèdera avant le verdict.

L’électricité

Et on vous répète aussi depuis des lustres que l’inventeur de l’électricité s’appelle Thomas Edison; encore une fois, il a effectivement déposé le brevet, mais l’électricité aurait été inventée par un certain Nikola Tesla…Ce n’est pas tout: Edison aurait aussi volé l’invention de la lampe à incandescence à Humphry Davy; le négatif sur papier à Gustave le Gray; la chaise électrique à Harold P.Brown ou encore le phonographe à Édouard-Léon Scott de Martinville. En fait, Edison travaillait à la General Electric, et aurait profité de son poste pour récupérer les travaux de ses employés afin d’en déposer les brevets.

Les rayons X

Edison, encore lui, aurait, avec Tesla cette fois, déposé un brevet pour les rayons X. Mais a priori, l’invention reviendrait à Wilhelm Conrad Röntgen en 1895. D’ailleurs en 1901, Röntgen recevra le premier Prix Nobel de physique pour les rayons X. Juste retour des choses ?

Le Jack Daniel’s*

Jack Daniel est un distillateur qui s’est octroyé l’invention du célèbre whisky en inscrivant son nom sur les tonneaux. Cependant la recette originelle aurait été inventée par Nathan Nearest Green, un esclave en 1866… Et l’on peut penser que cet homme n’avait peut-être pas les moyens à l’époque de déposer un brevet.

L’avion motorisé

Comme pour l’électricité ou le téléphone, on apprend souvent que le premier vol a été effectué en 1903 par les frères Wright. Cependant, il semblerait que ce soit le néo-zélandais Richard Pearse à avoir effectuer pour la première fois un vol d’une centaine de mètres. D’ailleurs, l’avion de Pearse ressemble bien plus à ceux que nous connaissons que celui des frères Wright.

*La consommation d’alcool est dangereuse pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.