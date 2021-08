Avion électrique : Mk-5, un monoplace surnommé le vélo électrique du ciel !

Imaginez un avion électrique monoplace qui serait semblable à un vélo électrique… Pour le ciel ! Le nouvel avion électrique de Tetra Aviation, une société tokyioïte s’appelle eVTOL et est surnommé Mk-5. Il permettra de parcourir environ 160 kilomètres en toute sécurité, de manière totalement silencieuse… Et bien sûr, sans aucune émission de carbone !

Après trois et demi de tests et de prototype, le Mk-5 a été dévoilé lors de l’EAA AirVenture à l’aéroport régional de Wittman dans le Wisconsin. Un design ultra futuriste, on le dirait tout droit sorti d’un film de science-fiction… Et il est apparemment déjà disponible en précommande ! Présentation.

Le Mk-5 en détail

L’avion électrique est construit en matériaux légers comme l’aluminium et le polymère renforcé de fibres de carbone (CFRP). Côté dimension, il mesure 8,5 m de large sur 6 m de long et 2.3 m de haut. Il pèse environ 450 kilos à vide. Côté motorisation, il est équipé de 32 rotors verticaux sur quatre avions à voilure fixe. La poussée horizontale se fait par l’arrière pour l’aider à monter dans le ciel ! Le cockpit, en revanche ne peut accueillir qu’une seule personne…

Concernant sa puissance, il possède une batterie de 13.5 kWh, ce qui lui confère une vitesse de pointe 160 km/h environ et une autonomie de 160 km… A peine de quoi faire un Paris-Normandie pour le weekend mais c’est déjà pas mal !

Comme nous vous le disions le cockpit ne peut accueillir que le pilote, qui verra un joystick et des commandes électriques semi automatiques pour se diriger. L’idée des concepteurs étant de faciliter le pilotage et de le rendre accessible même aux plus novices des pilotes !

Une fabrication facile

Le plus gros avantage de cet avion électrique c’est sa facilité de fabrication. Il est apparemment très facile de passer du prototype à la production de masse. Il pourrait d’ailleurs être livré dès l’année prochaine si l’on en croit les prévisions du constructeur.

Attention, même si les précommandes sont possibles, le Mk-5 devra encore effectuer de nombreux vols d’essai… La sécurité étant évidemment primordiale dans ce genre d’engin volant, pour le moment, non identifié. Pour exploiter l’avion aux Etats-Unis, il devra également passer tous les tests requis par les autorités… Et obtenir les attestations pour pouvoir voler et être commercialisé.

Les caractéristiques détaillées du Mk-5

Sur le site officiel eVTOL ; tetra-aviation on apprend que ce monoplace tout électrique revêt des capacités étonnantes.

Commandes : Joystick, commandes électriques fly-by-wire

Structure : Aluminium + CFRP (SN2)

Cabine crumble combinée CFRP / aramide (SN2)

Sécurité : Redondance Dual-FC (SN2) / Redondance triple FC (SN3)

32 unités de levage fixes tolérantes aux pannes

4 paires d’élevons redondantes

Taille : 8620 mm de large, 6150 de long, 2510 mm de haut

Poids : 488 kg (vide) / 567 kg (en charge)

Batterie 13,5 kWh

Vitesse de croisière entre 108 km/h et 160 km/h

Alors prêt pour un petit voyage en solo à bord du Mk-5 ? Il faudra veiller quand même à ne pas prévoir de trop longs trajets, au risque de faire un joli piqué involontaire ! Nous n’avons pas trouvé le prix de cet avion en précommande, mais vous pouvez rester informé de sa disponibilité en vous inscrivant ici.