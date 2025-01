Le monospace hybride de Xpeng AeroHT intègre une voiture volante biplace, rien que ça !

Filiale du constructeur automobile chinois Xpeng, Xpeng AeroHT ambitionne de consolider son engagement en faveur de la liberté et de l’aventure avec son combo voiture-avion électrique. Présenté en avant-première en septembre dernier, le Land Aircraft Carrier promet de révolutionner la façon dont on se déplace. Cet engin hors du commun, qui semble tout droit sorti d’un film de science-fiction, a de quoi impressionner les technophiles avec sa conception futuriste. Quelques mois seulement après avoir été aperçu au salon aéronautique China Airshow, le LAC refait aujourd’hui parler de lui. En effet, il a été exposé au CES 2025, à Las Vegas.

Un concept largement intéressant

Il convient de souligner que lors de l’évènement chinois qui s’est déroulé en novembre dernier, le constructeur avait fait voler l’eVTOL (aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique). En plus de cela, les spectateurs ont eu l’opportunité de voir le Land Aircraft Carrier en action. En fait, ce dernier agit comme une sorte de vaisseau-mère pour la voiture volante électrique. Il s’agit d’une fourgonnette à six roues dont la conception fait penser à celle du Cybertruck de Tesla. Malgré ses trois essieux, il ne mesure que 5,5 mètres de long, 2 mètres de large et 2 mètres de haut. Ces dimensions maitrisées visent à faciliter la maniabilité et à rendre le véhicule adapté aux espaces étroits.

Qu’en est-il des performances ?

En termes de performance, le monospace de quatre places est doté d’un groupe motopropulseur hybride basé sur une architecture de 800 volts. On ignore la capacité de sa batterie, mais il serait capable de parcourir jusqu’à 1000 km avec une seule charge complète. L’avion électrique tire aussi son énergie de cette source d’alimentation. Autrement dit, le rôle du Land Aircraft Carrier ne se limite pas au transport de l’avion électrique. Il recharge également la batterie de celui-ci.

Prix et disponibilité

Le drone de transport de personne se déploie automatiquement depuis le coffre du LAC avant de s’élancer dans les airs. Le mécanisme se déclenche d’une simple pression sur un smartphone grâce à une application mobile dédiée. Pour l’instant, nous ne savons rien à propos de l’aéronef électrique, mis à part le fait qu’il aura une capacité de deux places. Cinq minutes suffiraient pour apprendre à le piloter !

Xpeng AeroHT prévoit de construire cette année une usine capable de produire jusqu’à 10 000 unités du véhicule hybride par an. Fait intéressant, l’entreprise affirme avoir déjà enregistré pas moins de 1000 précommandes du Land Aircraft Carrier malgré un prix de vente unitaire qui s’élève à 280 000 dollars (~273 000 €). Les livraisons devraient commencer l’année prochaine. Plus d’infos : aeroht.com. Un tel engin révolutionnaire pourrait-il être autorisé en France et vous intéresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .