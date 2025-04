La voiture volante de Jetson SN1, « la Formule 1 du ciel », prête à entrer en production

« Le premier ONE a décollé, quitté la chaîne de production et est enfin prêt à changer l’avenir de la mobilité aérienne », a déclaré Jetson dans un récent communiqué. Effectivement, la jeune entreprise polonaise a annoncé la semaine dernière le début imminent de la production de son aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique (eVTOL). Baptisé SN1, celui-ci est censé être commercialisé à partir de l’année prochaine après plusieurs années de développement. Jetson a effectivement commencé son aventure en 2017. Pour rappel, l’aéronef a effectué son premier vol en 2022. Depuis, les progrès s’enchainent.

Une conception ingénieuse

Le Jetson ONE se distingue des autres eVTOL que nous avons déjà pu découvrir par son design inspiré des voitures de course avec un fuselage en composite carbone-kevlar. À cela s’ajoutent un châssis en aluminium et une grande praticité. D’après son développeur, le monoplace peut être contrôlé d’une seule main, du moins en ce qui concerne l’altitude et la direction. La sécurité n’est pas non plus en reste. Le véhicule aérien personnel est équipé de huit moteurs dotés chacun d’une hélice. Cette conception lui permet de se maintenir en vol même si l’un des moteurs tombe en panne. On notera aussi le fait que le constructeur a prévu une fonction d’atterrissage automatique.

Des fonctions de sécurité avancées

Pour couronner le tout, le Jetson ONE bénéficie de fonctions de sécurité avancées pour protéger le pilote en cas d’atterrissage d’urgence. Parmi elles, on peut citer la présence d’un parachute balistique à déploiement rapide. Fait intéressant, il ne sera pas nécessaire d’avoir un brevet de pilote pour être aux commandes du véhicule aérien, du moins aux États-Unis. Il convient de noter au passage que le modèle de préproduction a fait l’objet d’un test en Italie en octobre 2023. En réalité, Jetson a mené les travaux de développement de l’engin dans la ville italienne d’Arezzo.

Caractéristiques techniques

Niveau performance, l’eVTOL est capable de voler à des vitesses allant jusqu’à 101 km/h et transporter une personne pesant jusqu’à 95 kg. Son autonomie est d’environ 20 minutes. L’alimentation électrique est fournie par des batteries lithium-ion. Les huit moteurs électriques à hélice accusent une puissance de 102 chevaux. La recharge se fait à travers une prise conventionnelle sous 230 V ou 110 V. Ultraléger, il pèse à vide 86 kg et est conçu pour voler jusqu’à 460 mètres d’altitude.

Après la mise en production, Jetson prévoit de proposer le modèle commercial de l'appareil, le SN1, au prix d'environ 100 000 dollars américains, soit environ 92 000 €. Plus d'infos : jetson.com.