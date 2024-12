Jetson One, un test en conditions réelles avant la première course de voitures volantes

Les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux ont le vent en poupe alors que notre civilisation recherche des moyens de déplacement individuels plus rapides permettant également d’atteindre plus facilement des endroits difficiles d’accès. La jeune entreprise suédoise Jetson veut profiter de cette dynamique pour se faire une place sur le marché en pleine expansion des eVTOL. Elle a ainsi développé un engin baptisé ONE. Ayant été fondée en 2017, la start-up est dirigée par un ingénieur du nom de Tomasz Patan. Elle compte parmi ses contributeurs le célèbre chanteur américain will.i.am du groupe The Black Eyed Peas. Avec ce premier modèle, Jetson entend révolutionner le marché de l’eVTOL en proposant le premier aéronef du genre au monde piloté par un être humain à bord et capable de participer à une course.

Un eVTOL de course pas comme les autres

Pour démontrer les capacités du ONE, l’entreprise a récemment partagé sur la Toile une vidéo montrant l’engin voler à basse altitude, se faufilant entre des pylônes de 8 mètres de haut. Lors de ce vol de démonstration, l’appareil a été piloté par le fondateur et directeur technique de Jetson lui-même. Bien sûr, les courses d’eVTOL sont loin d’être une nouveauté. On peut facilement trouver sur le marché des drones pensés à cet effet. Cependant, l’approche explorée par la start-up suédoise est radicalement différente dans la mesure où il n’est pas question de téléguider les aéronefs, mais d’intégrer un pilote humain à bord.

Qu’en est-il de l’autonomie ?

Il faut savoir que le Jetson ONE a été présenté pour la première fois au public en 2021. Deux ans plus tard, en 2023, il a obtenu des permis de vol en Italie. Des autorisations qui lui permettent de voler dans l’espace aérien non contrôlé du pays. Concernant ses caractéristiques techniques, l’appareil possède une masse à vide de 55 kg. Il mesure 270 cm x 160 cm x 112 cm et est capable de voler pendant environ 20 minutes. Il est équipé de batteries lithium-ion qui alimentent ses huit moteurs brushless ainsi que les systèmes embarqués.

Facile à piloter ?

Malgré sa petite taille, le ONE a été conçu pour voler à des altitudes de plus de 1500 pieds (457 m). Dans sa version standard, la vitesse de pointe est limitée à 102 km/h. Cette restriction ne devrait pas s’appliquer au modèle de course qui devrait logiquement être plus rapide. Jetson affirme que son véhicule aérien est simple à piloter. Il suffirait de 60 minutes pour maitriser les commandes de base.

De plus, le pilote n’aurait besoin que de huit séances en simulateur pour obtenir la certification nécessaire pour le faire voler. À noter tout de même que le Jetson ONE coûte 128 000 dollars (~123 000 €) l’unité. Plus d’infos : jetson.com. Alors ? Prêts pour une course de véhicules volants ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .