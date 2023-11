Switchblade, une voiture volante électrique (hybride) totalement fonctionnelle homologuée pour la route

Depuis le début du XXᵉ siècle, les voitures volantes sont l’un des véhicules les plus emblématiques associés à l’univers de la science-fiction. On en voit dans de nombreux films tels que « Le Cinquième Élément », « Blade Runner 2049 » et « Retour vers le futur ». Mais aujourd’hui, voler à bord d’une voiture ne sera plus une idée fictive. Des constructeurs novateurs comme Samson Sky la rendent désormais réelle. En effet, récemment, le véhicule volant hybride-électrique Switchblade a volé pour la première fois dans l’aéroport de Moses Lake/Grant County Airport, dans l’État de Washington, aux États-Unis. Celui-ci serait capable de se convertir en voiture routière en seulement trois minutes. C’est une percée dans l’industrie des transports. Dans cette rubrique, nous vous convions à découvrir plus de détails sur cet appareil hors du commun.

D’où venait l’idée de concevoir cette voiture volante ?

Sam Bousfield, PDG de la société Samson Sky, a déclaré à Designboom que les voitures volantes sont très attendues sur le marché depuis plusieurs années. Cet inventeur (ancien architecte) se concentre depuis longtemps dans la conception d’aéronefs et d’automobiles. Son ambition est de proposer des véhicules volants futuristes à des prix raisonnables. Cet entrepreneur a affirmé que le design du Switchblade est grandement inspiré des modèles Ferrari et Lamborghini. En amont de ce projet révolutionnaire, il s’est posé la question : « quel est le meilleur agencement pour un véhicule qui roule et vole à la fois ? ». Contrairement à cela, la plupart des innovateurs se demandent : « comment faire voler une voiture ? ». Selon lui, c’est cette façon de raisonner qui lui a permis de trouver la meilleure solution.

Comment a été réalisé le concept ?

Lors de la conception de cette voiture volante, cet inventeur est parti sur le principe que « les clients n’achètent pas la médiocrité, mais la haute performance ». C’est ce qui l’a incité à définir trois objectifs principaux pour ce projet. Pour commencer, l’entreprise vise à créer un véhicule aérien et terrestre présentant de grandes performances dans les deux modes d’utilisation (sur route et en vol). Dans un second temps, elle doit fixer le prix de cette nouvelle technologie de transport de façon à la rendre accessible à une large clientèle. Enfin, elle doit parvenir à protéger la queue et les ailes de la voiture lorsqu’elle sera utilisée en mode terrestre.

Samson Sky a collaboré avec DAR Corporation de Lawrence, au Kansas, pour mettre en œuvre ce concept. Ce partenaire a pris en charge la conception structurelle du fuselage, des ailes et de la queue. En outre, cette voiture volante hybride-électrique a effectué deux séries d’essais en soufflerie sur le site Kirsten de l’Université de Washington, en vue de valider la conception de son empennage et de ses ailes. Jusqu’à présent, plus de neuf brevets ont été déposés aux États-Unis et ailleurs. Certains d’entre eux ont déjà été délivrés. Switchblade serait homologué pour la circulation routière.

Quelles sont les caractéristiques de cette voiture volante ?

Ce véhicule hybride aérien et terrestre a été mis au point après quatorze ans de conception et d’essais, selon Sam Bousfield. Il est adapté à des usages variés, notamment pour les affaires, les promenades et les trajets quotidiens. Il serait capable de rouler jusqu’à 201 km/h et de voler jusqu’à 305 km/h. Il fonctionne grâce à un système électrique hybride, qui utilise de l’essence automobile sans plomb.

Selon l’entreprise, le premier vol d’essai qui a duré près de six minutes était un succès. Après cette étape importante, l’équipe commence maintenant à finaliser l’ingénierie de production et à développer de nombreux prototypes de série. La société a déjà reçu quelque 2 300 réservations de Switchblade provenant de 57 pays. Plus d’informations : Samsonsky.com. Que pensez-vous de cette nouvelle voiture volante ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .