Alef Aeronautics dévoile en vidéo la Model A, une voiture volante électrique fonctionnelle

Fondée par Jim Dukhovny, Alef Aeronautics est une entreprise américaine désireuse de révolutionner l’univers de la mobilité. Preuve en est, elle développe depuis plusieurs années une voiture volante censée également pouvoir rouler comme un véhicule terrestre conventionnel. Conscient des enjeux de la mobilité verte, la start-up mise sur ce concept. En effet, elle travaille sur un véhicule volant 100 % électrique. En 2022, Alef Aeronautics a présenté un prototype, baptisé Model A, doté d’une autonomie de 354 km en mode voiture et de 177 km en mode « avion ». Et comme si cela ne suffisait pas, la société refait aujourd’hui parler d’elle grâce à de nouvelles vidéos de démonstration qui ont récemment été mises en ligne par son PDG, Jim Dukhovny, lui-même.

Un eVTOL

La première séquence, qui dure un peu moins de 40 de secondes, montre la voiture volant d’Alef Aeronautics décoller à la verticale, passant par-dessus un autre véhicule, avant d’atterrir en douceur quelques mètres plus loin. Effectivement, l’entreprise américaine table sur une conception de type eVTOL afin de faciliter l’utilisation du véhicule au sein des zones urbaines. Cela signifie que, comme un hélicoptère, celui-ci n’a pas besoin d’une piste spécifique pour s’envoler grâce à ses capacités de décollage et d’atterrissage à la verticale.

Une première aux États-Unis

Dans la seconde vidéo, plus courte, on peut voir le véhicule aérien rouler hors route, démontrant ainsi sa capacité à fonctionner comme une voiture classique. Fait intéressant, Alef Aeronautics est entré dans l’histoire grâce à son Model A en 2022. Celui-ci est devenu la première voiture eVTOL à recevoir un certificat de navigabilité spécial de la part de la FAA, l’agence gouvernementale américaine chargée des réglementations et des contrôles concernant l’aviation civile. Il faut savoir que la start-up compte parmi ses actionnaires la société de capital-risque Draper Associates qui appartient à l’un des premiers investisseurs de Tesla, à savoir Tim Draper.

Prix et disponibilité

La voiture volante est disponible en précommande sur le site web de son créateur depuis un certain temps déjà. Alef Aeronautics a reçu à ce jour près de 3 300 précommandes. Autant dire que le succès semble être au rendez-vous. Le prix de vente prévu est de 300 000 dollars américains, soit environ 287 000 €. Pour précommander l’engin, le client devra débourser 150 dollars (~143 €) en guise d’acompte.

Il est possible de figurer sur la liste des acheteurs à être servis en premier moyennant le paiement de la somme supplémentaire de 1500 dollars (~1430 €). La production est censée commencer plus tard cette année. Plus d'infos : alef.aero.