Kunpeng N°1 : la Southeast University dévoile la première voiture volante 100 % électrique

En 2035, selon BMW Group, environ 60 000 voitures volantes devraient être en circulation. Bien que ce type de véhicule ne soit pas encore présent sur le marché jusqu’ici, les prévisions de l’entreprise allemande pourraient bien être exactes. En effet, les technologies évoluent rapidement, notamment dans le domaine du transport, et en Chine, plusieurs voitures volantes ont déjà vu le jour, à l’instar de la Southeast University Kunpeng N°1. Développée par une équipe de chercheurs l’Université du Sud-Est, cette dernière est capable de passer du mode terrestre au mode aérien, et vice-versa, de manière fluide. Elle a réalisé son premier vol sur le campus de l’institution d’enseignement supérieur.

Une conception innovante

Le groupe de recherche de l’Université du Sud-Est a conçu la Kunpeng N°1 comme un véhicule hybride différent des eVTOL classiques. Contrairement aux aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux, elle n’est pas uniquement destinée à la mobilité aérienne. Elle peut arpenter les routes comme une voiture classique et elle est équipée d’un double système de direction Ackermann, ainsi que d’une transmission électrique intégrale. Par ailleurs, pour quitter la route et s’envoler, la Kunpeng N°1 utilise huit rotors disposés sur quatre axes. À l’intérieur, l’équipe de chercheurs a décidé de mettre un cockpit numérique interactif multimodal à la disposition du conducteur.

Des performances correctes

La Southeast University Kunpeng N°1 se démarque par sa conception innovante, mais aussi par ses performances tout à fait correctes. Au sol, la voiture volante peut atteindre une vitesse de 60 km/h et le freinage est assuré par un système électrohydraulique. Une fois dans les airs, elle est capable de voler à environ 40 km/h et d’atteindre 300 m d’altitude. Son autonomie de vol est estimée à 20 minutes par les chercheurs. Concernant le poids maximal au décollage, il est de 500 kg. Pour information, la longueur de cette voiture volante est de 2,1 m. Sa largeur et sa hauteur, quant à elles, sont respectivement de 1,2 m et de 1,5 m. Pour rouler et voler, elle utilise un système d’entraînement électrique distribué pour le sol et l’air.

Vers une autonomie plus conséquente

La Kunpeng N°1 fonctionne actuellement à l’aide de batteries à haute capacité. Cependant, celles-ci ne permettent pas de fournir suffisamment d’énergie aux rotors pour réaliser des vols de plus d’une vingtaine de minutes. Dans le but d’améliorer l’autonomie des voitures volantes des prochaines générations, les chercheurs de l’Université du Sud-Est travaillent actuellement sur un système de propulsion électrique. D’après eux, ce dispositif offrirait davantage de puissance aux véhicules et leur permettrait de voler pendant plus de deux heures. Ce qui constitue une autonomie nettement plus élevée que celle du système actuel alimenté essentiellement à partir de batteries.

À noter que la Kunpeng N°1 est la première voiture volante de Chine et pourrait être un excellent concurrent pour des véhicules comme le Model A d’Alef Aeronautics. Lors de la réalisation de ce projet, le groupe de chercheurs a été dirigée par le professeur Yin Guodong. Il est constitué de spécialistes dans de nombreux domaines, tels que ceux des sciences mécaniques, des systèmes électriques, de l’ingénierie des véhicules et des technologies de contrôles. Et vous, pensez-vous que dans 10 ans les voitures volantes seront en circulation ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .