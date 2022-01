La futuriste voiture volante Volar eVTOL réalise son premier vol d’essai

Cette nouvelle va ravir les amateurs de haute technologie. Ce n’est plus de la science-fiction, les voitures volantes existent bel et bien aujourd’hui dans le monde réel. L’une des dernières prouesses de l’industrie aérospatiale, les eVTOL ou electric Vertical Take-off and Land poursuivent peu à peu leur développement. Cette appellation fait référence au mode de décollage et d’atterrissage vertical de l’engin, à la manière d’un hélicoptère. Nul besoin de piste d’atterrissage cette fois-ci, car dans leur conception, les eVTOL sont premièrement destinés à un usage en milieu urbain. De plus, carburant à l’électricité, ils sont peu polluants. Finis donc les embouteillages, ces véhicules aériens offrent une solution à l’encombrement des routes et à la saturation des transports publics.

Le Volar eVTOL de Bellwether, une supercar dans le ciel

Avec ses airs de Lamborghini, le Volar eVTOL séduit au premier regard. L’entreprise londonienne Bellwether Industries a étudié avec soin l’esthétique de sa supercar volante en lui attribuant un design avant-gardiste et compact avec des contours aplatis. Aucune pâle rotative n’apparaît, remplacée par un système de propulsion à rotors caché sous l’appareil. En termes d’envergure, le prototype actuel fait à peu près la même taille qu’une voiture normale et comporte deux sièges. Dans sa version finale, le Volar pourra accueillir jusqu’à 5 passagers.

Premier vol d’essai réussi à Dubaï

Beau à voir, le Volar eVTOL séduit également par ses performances, comme le montre une vidéo récemment mise en ligne illustrant sa phase de test à Dubaï. Le prototype a volé à une altitude de près de 4 mètres avec une vitesse de 40 km/h. Il s’est montré stable, avec une bonne contrôlabilité, à la plus grande satisfaction de son constructeur, mais aussi des spectateurs.

Un premier essai validé, mais encore bien loin des réelles capacités du véhicule, car selon Bellwether Industries, le Volar, dans sa version finale, pourra atteindre les 3 000 pieds (915 mètres) et les 215km/h au compteur. Côté autonomie, la firme prévoit environ 90 min, pour une distance allant de 220 à 300 km. La supercar volante pourra ainsi non seulement circuler dans les villes, mais également relier deux agglomérations.

Le Volar eVTOL disponible en 2028

Selon Bellwether Industries, les transports aériens seront indispensables en zone urbaine d’ici 10 ans. Pas de précipitations toutefois, car il reste encore une série de développements à étudier et d’autres tests à réaliser avant que le Volar eVTOL ne puissent intégrer notre quotidien. Ainsi, la firme envisage la mise en vente du véhicule à partir de 2028. Il sera disponible pour les propriétaires privés, mais le prix demeure un mystère jusque-là. Patientez !