La nouvelle version de la voiture volante Switchblade aura un plafond de 13 000 pieds (4 km)

Samson Sky est une entreprise américaine connue pour son projet de voiture volante. Basée à Redmond, dans l’État de l’Oregon, aux États-Unis, elle travaille depuis plusieurs années sur le Switchblade qui a d’ailleurs effectué son premier vol il y a environ un an. Avec pour objectif de rendre le voyage aérien facilement accessible, la société s’apprête désormais à produire en masse son aéronef hors du commun. Et ce qui est également intéressant, c’est que le design de la version commerciale semble avoir fait l’objet d’une importante refonte par rapport à celui du modèle initial. Samson Sky promet notamment de meilleures performances grâce à un accent sur l’aspect aérodynamique.

Un véhicule volant et terrestre

L’une des principales particularités du Switchblade réside dans sa conception qui lui permet de rouler comme une voiture conventionnelle et de voler comme un avion. Sur terre, il se déplace grâce à ses trois roues. Dans cette configuration, ses ailes sont repliées sous sa carrosserie en fibre de carbone, alors que sa queue, sur laquelle sont fixés les moteurs aériens, se range dans ce qui semble être un coffre arrière. Pour l’heure, nous ignorons les véritables capacités du modèle commercial de l’appareil, mais le prototype testé par Samson Sky aurait atteint une vitesse de pointe de 201 km/h en mode véhicule terrestre. Et pour passer d’une voiture à un avion, le Switchblade n’aurait besoin que de trois minutes.

Un système de propulsion hybride électrique

Pour opérer dans le ciel, la voiture a besoin d’une piste de décollage et d’atterrissage. Autant dire que cet engin est conçu pour voler à partir d’un aéroport conventionnel. Sa propulsion hybride électrique lui permet d’offrir une autonomie allant jusqu’à 805 km dans les airs. À noter que le Switchblade est doté d’un réservoir d’essence ordinaire de 125 litres. Le prototype testé l’année dernière avait réussi à voler à une altitude de 500 pieds (~152 m) pendant environ 6 minutes. La version que Samson Sky prévoit de commercialiser, elle, aura un plafond de 13 000 pieds, soit environ 4 km.

Qu’en est-il du prix de vente ?

Par ailleurs, des essais en soufflerie ont révélé que grâce à sa conception aérodynamique, le véhicule terrestre et aérien biplace devrait avoir une vitesse de croisière autour de 260 km/h. Par ailleurs, on sait que si la société a modifié le design du produit final par rapport à celui du prototype testé l’année dernière, c’est aussi dans le but de faciliter la fabrication. En parlant de cela, Samson Sky prévoit de produire son hybride voiture-avion en plusieurs milliers d’exemplaires.

Fait intéressant, la société affirme avoir déjà enregistré 2 300 commandes provenant de clients implantés dans une cinquantaine de pays, et ce, malgré un prix de vente unitaire qui dépasse les 150 000 €, soit plus précisément à partir de 170 000 dollars américains. Plus d'informations : samsonsky.com.