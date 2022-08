La voiture volante “Samson Sky Switchblade” vient d’obtenir l’autorisation de sillonner le ciel

Dans les années 1990, nous imaginions tous que les voitures voleraient en l’an 2000. 22 ans après le passage au XXIème siècle, les voitures ont toujours quatre roues, ne volent pas, et utilisent toujours de l’essence pour avancer… Certes, elles « s’électrifient », mais ce n’est pas encore une généralité. En tout cas, elles ne volent pas, c’est une certitude ! Cela pourrait peut-être changer grâce à la Samson Switchblade, un véhicule à trois roues rapide et légal qui se transforme en un avion de 322 km/h en appuyant sur un bouton. Ce véhicule, approuvé par la FAA (Federal Aviation Administration) est en développement depuis 14 ans et se prépare aux essais en vol. Présentation.

C’est quoi la Samson Switchblade ?

Cet engin doit son nom à la manière dont ses ailes se déploient, comme si l’on ouvrait un couteau, sous la cabine quand il faut voler… La queue s’ouvre également derrière le grand propulseur pour former un T. Samson, le constructeur de cet engin futuriste, affirme que l’ensemble de la conversion par bouton-poussoir de la voiture à l’avion prend moins de trois minutes. De nombreux essais doivent encore être menés, mais ce qu’ils montrent est déjà spectaculaire.

Comment fonctionne la Switchblade ?

Ce modèle fonctionne avec un moteur de 1,6 litre à 3 cylindres, refroidi par liquide, qui consomme de l’essence à 91 octanes et développe 190 chevaux. Le moteur, utilisé comme générateur, alimente des roues électriques quand elle est voiture, et un moteur d’hélice lorsqu’elle devient volante. Elle pourra, si elle vient à être commercialisée, être immatriculée comme moto dans de nombreux pays du monde, puisqu’elle n’a que 3 roues ! Côté vitesse, Samson affirme qu’elle pourra atteindre les 201 km/h. En vol, la vitesse de croisière de la Switchblade sera de 257 km/h, avec une autonomie de 724 kilomètres et un réservoir de 125 litres. Pour décoller, il faudra avoir le champ libre sur 335 mètres, et 213 mètres pour atterrir ! Lorsqu’elle est sur ses roues, la Switchblade affiche les dimensions d’une berline familiale avec une hauteur de 1.5 mètre, et un encombrement de 5.1 mètres sur 1.8 mètre.

Une voiture volante vraiment ?

Comme nous vous le disions en préambule, nous imaginions des voitures volantes, avec lesquelles nous aurions dû nous rendre sur une piste d’atterrissage au lieu du parking, puis nous aurions décollé, décochant au passage un pied-de-nez aux voitures terrestres coincées dans les embouteillages… Avec la Switchblade, c’est un peu ce scenario, à la différence qu’elle fonctionne à l’essence et que vous pourriez la ranger au garage comme une voiture normale après avoir atterri. L’entreprise Samson travaille sur ce projet depuis 14 ans et est aujourd’hui ravie que la FFA ait pu autoriser le vol de l’engin à titre expérimental. Les premiers essais en vol de la Switchblade, estimée à 150 000 dollars, devraient avoir lieu dans quelques mois. Plus de 1670 voitures volantes seraient également déjà précommandées gratuitement. 45 jours après les premiers vols, il sera possible de réserver une Switchblade contre 2000 dollars… Les voitures volantes pour 2030 ? 2050 ? Advienne que pourra mais peut-être qu’elles finiront vraiment par voler ? Plus d’informations : Samson Sky.