Aban Habib, l’homme qui livre des échantillons et des poches de sangs avec des drones

Le don du sang sauve des vies (un seul don peut sauver trois vies), vous le savez certainement et faites peut-être partie des millions de personnes qui donnent leur sang. En France, le transport des poches de sang d’un point A vers un point B n’est pas réellement un problème, les Établissements français du Sang (EFS) disposent d’une logistique bien rodée. Les besoins de sang se définissent parfois dans l’urgence, et il faut pouvoir être réactif et livrer le sang correspondant au groupe du receveur, dans un temps restreint. En Inde et dans d’autres pays, où la logistique n’est pas semblable à celle de la France, et, où les hôpitaux sont très éloignés les uns des autres, le transport du sang est un problème. Pour apporter une solution, un jeune inventeur, Aban Habib vient de lancer un drone capable de transporter du sang, et il va en sauver des vies ! Découverte.

Une invention indispensable dans certaines régions

L’Inde est un immense pays d’Asie, très souvent touché par des catastrophes naturelles, et dont certaines régions sont très éloignées des centres médicaux. L’idée de cette invention lui est venue lors des inondations dévastatrices de 2014, où le sang manquait dans les régions touchées. Il a alors eu l’idée de développer une solution pour transporter des échantillons de sang et des poches entre les hôpitaux du pays. Depuis 10 ans, Aban Habib travaille donc à développer un drone capable de transporter les poches de sang à travers le pays, reliant ainsi les hôpitaux entre eux.

Des premiers tests très concluants

Les premiers tests réalisés dans l’Himachal Pradesh ont connu un franc succès : le drone a établi une liaison entre 20 à 25 hôpitaux satellites et l’hôpital principal, sur des distances dépassant les 70 km. L’expérience d’Aban, avec le drone, s’est même étendue aux liaisons interétatiques, connectant les hôpitaux de Shimla à Chandigarh. La vitesse impressionnante du drone, pouvant atteindre 80 km par heure, assure une livraison rapide de fournitures médicales essentielles. Malgré les défis rencontrés en raison du soutien limité de l’administration et des contraintes réglementaires, Aban a choisi de persévérer dans cette entreprise. Sans se laisser décourager, Aban a pris la décision de lancer le drone d’abord dans l’Himachal Pradesh, de collecter des données et de démontrer ses avantages avant d’étendre son utilisation à la vallée du Cachemire.

Le drone « livreur de sang », un projet prometteur

Comme nous vous l’avons dit, le pays est immense. Il connaît aussi une croissance démographique très élevée, avec 0,8 % contre 0,1 % pour la France, ou les États-Unis. Cette forte croissance implique des demandes de sang supplémentaires, mais également des problèmes plus techniques. En effet, ce pays bondé connaît aussi une augmentation considérable des véhicules en circulation.

Un drone pour transporter le sanghttps://t.co/QtOiYz19ue — Alexandre (@Ar4kiel) April 9, 2024

Pour l’inventeur, il était donc urgent d’utiliser les airs pour transporter du sang ou des produits médicaux d’urgence. « Dans l’atmosphère, nous disposons d’un espace libre dont nous pouvons tirer parti. C’est en gardant cela à l’esprit que j’ai inventé ce drone pour aider les nécessiteux », a-t-il déclaré, dans une interview accordée au site Risingkashmir.com. Il envisage désormais, avec l’aide d’entreprises locales, de commercialiser son drone transporteur de sang, afin que tous les Indiens, soient logés à la même enseigne, en termes de soins médicaux. Il a du pain sur la planche ! Que pensez-vous de cette initiative ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .