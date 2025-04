Ascent Aerosystems dévoile l’Helius, un nano-drone coaxial qui pèse moins de 250 grammes

Ascent Aerosystems est un fabricant de drones basé dans le Massachusetts, aux États-Unis. Filiale du fabricant américain d’hélicoptères Robinson Helicopter, l’entreprise vient de lancer un nouveau produit baptisé Helius. Il s’agit de son premier drone à entrer dans la catégorie des moins de 250 grammes. Concrètement, l’engin pèse 249 grammes ! Il arbore une conception différente de celle des quadricoptères conventionnels. En effet, pour ce modèle, le constructeur a opté pour un design caractérisé par une motorisation reposant sur deux rotors coaxiaux contrarotatifs. D’après Ascent, l’Helius est conforme aux réglementations en matière de sécurité nationale. Il pourrait donc s’avérer utile aux agences gouvernementales et aux forces de l’ordre.

« Des capacités inégalées »

Le lancement de ce nano drone intervient alors que la marque chinoise DJI risque de ne plus pouvoir vendre ses produits aux États-Unis. Selon Peter Fuchs, cofondateur et PDG d’Ascent, l’Helius offre des capacités inégalées dans sa catégorie à un tarif compétitif. Il faut tout de même noter que l’aéronef coûte 4 500 dollars (~4172 €). Pour justifier ce tarif, Ascent Aerosystems affirme avoir opté pour des technologies avancées qui font du produit une référence dans son domaine. En effet, l’Helius est présenté comme une solution robuste et efficace pour les forces de l’ordre, les secours et les opérateurs industriels. Malgré sa compacité, il promet des fonctionnalités de pointe et des performances impressionnantes.

Performances

Contrairement aux quadcoptères et aux multirotors traditionnels, le nouveau drone d’Ascent Aerosystems est plus flexible. Il permet de monter des charges utiles sur ou sous sa coque cylindrique. En parlant de design, sachez que l’appareil dispose d’une batterie amovible placée sur sa partie supérieure, laquelle comporte également des LED qui font office de témoins de charge. On notera aussi le fait qu’il est équipé d’une balise de nuit visible jusqu’à 4,8 km. Son autonomie est d’environ 30 minutes alors que sa vitesse de pointe est de 72 km/h. L’Helius est équipé d’un capteur photo ultra sensible capable de filmer en très faible luminosité en 4K à 60 ips ou en Full HD à 240 ips.

Prix et disponibilité

Pour ce qui est de ses dimensions, le drone mesure 275 × 75 × 53 mm. Déployable à la main, l’Helius est prêt à voler en moins de 30 secondes. De plus, il peut être contrôlé via le réseau 4G, ce qui assure une portée considérable. L’aéronef résiste à des vents allant jusqu’à 40 km/h et peut voler à des températures entre -20 °C et 60 °C. Il est assez silencieux avec un niveau sonore de 40 dBA à une distance de 30 mètres.

Ce nouveau drone coaxial d'Ascent Aerosystems est d'ores et déjà disponible en précommande pour une livraison prévue à partir du quatrième trimestre 2025. Plus d'infos : ascentaerosystems.com.