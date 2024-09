Un drone géant pour transporter des humains et de la marchandise (80 kg) dans les zones sinistrées

De temps à autre, vous apercevez peut-être de drôles d’engins, survoler votre propriété ! C’est peut-être un drone utilisé par le fisc pour vérifier que votre piscine ou votre abri de jardin est bien déclaré ! Les drones, initialement utilisés dans le domaine militaire, se sont largement démocratisés. En 2015, le marché mondial du drone civil et militaire atteignait 4 milliards de dollars. Selon un rapport du Sénat publié en 2017, il devrait atteindre 14 milliards d’ici à 2025. Du côté de Nice, le gérant d’une entreprise de drone entend lui attribuer une nouvelle fonction : celle de sauver des vies, en transportant des humains ! Pour l’inventeur de ce drôle de drone, les drones qui interviennent en déposant des hommes, sont l’avenir de certains sauvetages, ou de certaines mesures de prévention. Découverte.

Le drone pour transporter des humains, l’idée de Drone 06

Sabri Ben Hassen est le dirigeant de Drone 06, spécialisé dans la capture d’image ou de vidéos pour des films promotionnels et des séries TV. Il y a quelques mois, il a acheté un immense drone de trois mètres d’envergure, qui pèse une cinquantaine de kilos et qui s’équipe de huit hélices. La bête de course est capable d’atteindre une vitesse de pointe de 85 km/h, et le poids à porter ne semble pas être un problème. Il a d’ailleurs testé lui-même, et à priori, pas de souci. Son but dorénavant : développer des drones pour intervenir sur les situations d’urgence.

En quoi le transport de personne, par drone, pourrait changer la donne ?

Il faut environ trente secondes entre l’allumage du drone et son opérationnalité, explique l’inventeur. Ce drone peut être utilisé pour secourir des personnes bloquées par le feu, les inondations ou les avalanches. Dans le cas de la tempête Aline, il aurait pu acheminer des vivres. Il est capable de transporter jusqu’à 75 kg pendant 25 minutes, que ce soit en été ou en hiver. Il est entièrement étanche et peut résister à des vents de 80 km/h, précise Sabri Ben Hassen interviewé par nos confrères du Parisien. C’est évidemment des arguments imparables, et cela coûterait bien moins cher que de faire déplacer un hélicoptère Dragon pour de la reconnaissance en cas d’incendies, par exemple.

Comment est-il parvenu à transformer ce drone en taxi volant ?

Le drone de départ n’est pas conçu pour transporter des personnes assurément ! Alors, le jeune entrepreneur a modifié le logiciel interne puis ajouté des fixations en aluminium aéronautique sur lesquelles il est possible de s’accrocher en toute sécurité. Avec un simple baudrier, et un mousqueton, Sabri Ben Hassen prend son envol, porté par son drone, dans un nuage de poussière ! Quelques mètres plus loin, l’atterrissage se fait en douceur, tout semble facile ! Pour rassurer les plus sceptiques, il explique à quoi sert la modification du logiciel interne.

« On a les indicateurs des températures de moteur sur la télécommande, la sécurité est maximale, ces moteurs sont sans charbon, ils ne peuvent pas casser ». Pour le moment, ce drone n’est pas homologué, et la route sera probablement encore longue. Néanmoins, il se tient à la disposition des services de l’État ! Le futur ministre de l’Intérieur entendra peut-être son appel, si tant qu’il soit bientôt nommé ! Et, vous ? Que pensez-vous de ce type d’innovation en matière de secours à la personne ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .