FireDrone : l’invention d’un drone résistant à la chaleur pour aider les pompiers à lutter contre les incendies

Ces dernières années, le nombre d’incendies augmente grandement en raison des températures estivales élevées, de la sécheresse et de la maladresse ou de la malveillance de certaines personnes. En Suisse, plus de 12 000 interventions des sapeurs-pompiers ont été enregistrées en 2022. En cas d’incendie, ces professionnels sont confrontés à des situations périlleuses pour sauver des vies et contrôler le feu. Dans un bâtiment en feu, les températures pourraient notamment grimper à plus de 1 000 °C. Afin de mieux se protéger, les pompiers devraient adopter une stratégie adaptée à une opération à haut risque avant d’entrer dans une zone considérée comme dangereuse. C’est là que des drones résistants à la chaleur pourraient entrer en jeu pour récolter des données initiales depuis le point chaud. Grâce à ces informations, l’équipe d’intervention pourrait adapter sa stratégie à la situation sur terrain. Dans cette rubrique, nous vous proposons de mieux connaître le FireDrone.

Un drone destiné à améliorer la protection des pompiers

Le Laboratoire fédéral d’essai de matériaux et de recherche (Empa) en Suisse et l’Imperial College London au Royaume-Uni ont collaboré pour mettre au point ce robot volant résistant à la chaleur. Les chercheurs ont indiqué que l’utilisation des drones est déjà courante dans les interventions de lutte contre les incendies. Ces appareils servent principalement à prendre des photographies aériennes, à larguer des agents extincteurs dans des régions isolées ou à hisser des lances d’incendie sur de hauts immeubles. Dans cette nouvelle étude, cette équipe de scientifiques vise à élargir les applications de ces drones en les utilisant pour optimiser la sécurité des sapeurs-pompiers lors des opérations de sauvetage.

Ses principales caractéristiques

Ces chercheurs ont conçu un drone équipé de caméras et de capteurs de dioxyde de carbone. Ce qui permet à ce dispositif de recueillir des données précises sur la répartition des foyers d’incendie, les personnes piégées, les dangers potentiels et le taux de CO2 dans la zone. Outre cela, ce robot volant doit résister à la chaleur extrême produite par le feu. À l’intérieur, l’électronique, les moteurs, les batteries, les capteurs et les caméras doivent rester intacts et fonctionnels. Pour y parvenir, cette équipe de recherche a créé un matériau isolant capable de résister à des températures élevées. Elle s’est inspirée des animaux qui arrivent à survivre dans des températures extrêmes (renards arctiques, pingouins, etc.).

Plus concrètement, elle a utilisé un aérogel pour fabriquer la structure du drone. Il s’agit d’un matériau ultraléger, composé en grande partie de pores remplis d’air enfermés dans un polymère. Dans cette étude, les chercheurs ont développé un aérogel à base de polyimide et de silice, renforcé par des fibres de verre. Il est à noter que la Nasa explore aussi le potentiel des aérogels en polyimide pour optimiser l’isolation des combinaisons spatiales. Selon Shanyu Zhao, co-auteur de cette étude, les résultats des analyses en laboratoire ont montré que le matériau produit par l’équipe résiste au feu et convient pour la construction des drones.

Des vols d’essai à Dübendorf, en Suisse

Lors des premiers tests réalisés sur la piste de vol de l’Empa, le prototype du FireDrone a fourni de bons résultats. Alors que ce drone d’essai était recouvert d’une enveloppe isolante en aérogel, d’un revêtement en aluminium et d’un système de refroidissement supplémentaire, ses caractéristiques de vol et sa contrôlabilité étaient excellentes. Il est à préciser que les tests ont été effectués dans des conditions très proches du réel et comparables à une opération de lutte contre l’incendie. Le prototype a volé plusieurs fois dans le braisier généré par un feu de gaz allumé dans une gigantesque cuvette métallique. Plus d’informations : Advanced Intelligent Systems. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .