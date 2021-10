Un pilote et la NASA inventent un dispositif pour réduire les collisions entre les avions et les drones de loisir

Cela fait déjà plusieurs décennies que les avions et les hélicoptères ont perdu le monopole de l’espace aérien. Dès la deuxième guerre mondiale en effet, ils ont été mis en concurrence avec les drones militaires. Jusqu’au récent avènement des drones civils, le taux d’occupation du ciel était encore plus ou moins faible.

Les risques de collision étaient ainsi moins importants. Cela n’est plus le cas aujourd’hui. Le nombre des drones circulant au dessus de nos têtes ne cesse d’augmenter. Ces risques sont d’autant plus élevés près des aéroports et des infrastructures stratégiques tels que les centrales nucléaires. Pour cette raison, Rock Zelenka a conçu un Radar visant à alerter de la présence de ces engins sans pilote.

Le renforcement de la sûreté de l’espace aérien comme priorité

Les premiers essais ont été concluants. En dépit de cela, le designer, qui possède également un brevet de pilote privé, entend encore procéder à de nombreux ajustements avant de pouvoir commercialiser sa solution.

L’incessante augmentation du nombre des drones en circulation constitue une grande source d’inquiétude pour les pilotes. Il est en effet difficile de les détecter, alors que certains d’entre eux sont contrôlés par des individus n’ayant suivi aucune formation formelle.

Des résultats satisfaisants

Randy Settergren, qui s’est chargé de la surveillance du dispositif durant ses premiers essais, s’est dit satisfait des résultats obtenus. D’autant qu’il devient de plus en plus difficile de repérer les drones en raison des technologies déployées par certains constructeurs. À cela s’ajoute le fait qu’il existe des particuliers qui savent confectionner des machines relativement performantes.

On comprend donc l’enthousiasme de ce pilote vétéran après le test du prototype mené à l’aéroport de Platte Valley à Hudson. Après le repérage et l’identification d’un drone, le système transmet effectivement les informations au sol. Celles-ci sont par la suite envoyées à d’autres pilotes se trouvant dans la zone indiquée.

Un projet financé par la NASA

Rick Zelenka a toujours été intéressé par l’impact de la prolifération des drones sur la sécurité aérienne. La liste des incidents aériens impliquant des aéronefs sans pilote, disponible sur son site web, en est la preuve. L’obtention d’un contrat financé par la NASA lui a donc permis de réaliser son rêve : développer un système radar léger pour améliorer cette situation qui met en danger la navigation aérienne.

Il ne reste plus qu’à attendre le débarquement de la solution sur le marché. Mais avant cela, le pilote privé et son équipe devront d’abord procéder à l’amélioration de l’affichage. Quoi qu’il en soit, ils croient en l’efficacité de leur invention, surtout après l’adoption d’une nouvelle règle par la FAA (Federal Aviation Administration) qui vise à aider à identifier les drones en vol et l’emplacement de leurs stations de contrôle.