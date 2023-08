R-O Système, l’invention simple mais efficace d’un pompier pour évacuer rapidement les victimes et sauver des vies

Dans le monde des inventions, il en existe certaines qui sont tout simplement destinées à sauver des vies ! L’année dernière, lors du concours Lépine, Olivier Rognon avait été récompensé pour l’invention du R-O Système et nous vous avions conté son histoire. Cet ancien pompier de Paris, exerçant désormais au sein du SDIS 80, avait proposé son invention lors du concours 2022. Et il avait reçu la médaille d’or du prix préfet de police et la médaille de bronze de la Société française de médecine de l’exercice et du sport. Un an plus tard, le R-O Système est enfin disponible et pourrait permettre aux services d’urgence de sauver encore plus de vie. Découvrez cette invention géniale, née du constat de ce professionnel des secours à victimes.

Le R-O Système, qu’est-ce que c’est ?

Si ce système s’appelle ainsi, c’est tout simplement la marque et les initiales de l’inventeur, mais cela n’a pas une grande importance. En revanche, cette invention se présente sous la forme d’une ceinture de sauvetage innovante qui s’attache à tous types de harnais. Lorsqu’une victime doit être extraite d’un bâtiment en flammes ou d’une situation d’urgence, elle peut être un poids lourd et encombrant à déplacer. Le Système-RO permet de sangler la victime contre le buste du sauveteur, tout en laissant la mobilité de ses bras.

Concrètement, la sangle se fixe sur le harnais du respirateur porté par le pompier, puis passe sous les bras de la victime. Ainsi, le poids est mieux réparti et le sauveteur garde les mains libres pour une intervention plus efficace. Grâce à ses pochettes réglables distributrices de sangles, il s’adapte parfaitement à tous les supports portés par les différents intervenants : harnais, ceinture, gilet tactique, etc. Il est notamment compatible avec la dernière tenue de feu équipée de type molle sur les hanches, dévoilée lors du congrès des sapeurs-pompiers de France à Nancy.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

L’idée du R-O Système a germé dans l’esprit d’Olivier Rognon lorsqu’il était encore pompier à Paris. Conscient de l’urgence de certains sauvetages, il a conçu cette sangle pour faciliter le travail des intervenants et permettre une extraction rapide et en toute sécurité des victimes. Après six années de recherche et de développement, le dispositif a finalement été dévoilé au concours Lépine, où il a reçu les récompenses citées plus haut et largement méritées.

Toutes les caractéristiques techniques du R-O Système

Le R-O Système, conçu avec des dimensions de 20 × 30 × 100 cm, est équipé d’une boucle de rupture de 18 kN, ce qui garantit une grande résistance et fiabilité lors des opérations de sauvetage. La sangle seule a une résistance de rupture de 1,2 t, offrant ainsi une solide prise en charge lors des interventions. Conformément à la norme EN 12195-2, ce dispositif est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, notamment une sangle ignifugée en 100 % polyester multifilaments haute ténacité, une boucle en acier, et un tissu ignifugé CORDURA.

La largeur de la sangle est de 35 mm, tandis que la longueur utile est de 3,60 m. Il est essentiel de noter que le R-O Système n’est pas un équipement de protection individuelle (EPI), mais un outil précieux pour faciliter le sauvetage rapide et sécurisé des victimes. Le Système RO est désormais disponible au prix de 185 € HT. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site ro-innovation.fr.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire) ! x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte () !