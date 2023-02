Chaque année en France, environ 300 000 incendies domestiques se déclarent, selon le ministère de l’Intérieur. Ces incendies peuvent parfois être dramatiques, comme ce fut le cas de celui de Charly sur Marne où un incendie a tué une maman et ses sept enfants, prisonniers des flammes. Malheureusement, la rubrique « faits divers » est souvent alimentée par des incendies d’immeuble ou de maisons individuelles qui, à chaque fois, peuvent relater des drames humains. En France, ces incendies tuent approximativement 500 personnes chaque année et laissent 10 000 personnes blessées. Dans les immeubles, les industriels travaillent de plus en plus sur les possibilités d’évacuation en cas d’incendie. Pourtant, ils n’ont peut-être pas encore découvert cette étrange invention venue de Russie : le Spars, qui pourrait sauver la vie des prisonniers des flammes. Découverte.

Le dispositif Spars, qu’est-ce que c’est ?

À ce jour, les industriels commencent à comprendre qu’il est important de doter les bâtiments et autres infrastructures de moyens novateurs permettant de s’échapper d’un immeuble facilement en cas de danger. Spars est un système de parachute, mis au point par la société Space Rescue Systems Ltd. Inventé en 2019, le parachute de sauvetage a nécessité huit années de travaux avec des spécialistes, les centres de recherches spatiaux et les entreprises aérospatiales de la Russie. En réalité, ce parachute de sauvetage est un système de secours individuel qui peut permettre aux personnes bloquées dans un immeuble en flammes de sauter par les fenêtres en toute sécurité. Spars est conçu pour des « sauts » de 1000 m au maximum et assure un atterrissage en douceur, quelle que soit la surface sur laquelle il se pose. De plus, il ne nécessite aucune connaissance en matière de parachutisme pour être utilisé.

Comment fonctionne le Spars ?

La force de ce dispositif réside dans le fait qu’il soit facile à utiliser. Si un incendie vient à se déclarer, il suffit de porter le Spars comme un sac à dos, puis de s’assoir sur le rebord d’une fenêtre ou d’un toit. Toutefois, il ne faut pas avoir peur, car il faut s’installer dos au vide. Pour déclencher le système, il faut tirer sur l’anneau d’amorçage, qui déclenchera l’ouverture du parachute de manière automatique. Il ne sera pas nécessaire de sauter puisque le parachute va propulser la victime dans le vide afin de l’évacuer le plus rapidement possible. Une fois ouvert, le parachute se compose d’une carcasse pneumatique qui forme une fleur autour de la victime. Celle-ci va permettre l’atterrissage en douceur dont nous vous parlions plus haut.

Un petit concentré de technologie le Spars !

S’il ressemble à un parachute, le Spars est un concentré de diverses technologies de pointe en réalité. Ainsi, il se dote des systèmes de freinage de certains vaisseaux spatiaux et il a notamment nécessité les savoir-faire de 18 sociétés aérospatiales internationales. Nous ignorons si ce dispositif d’urgence a été commercialisé et, avec le conflit actuel, il est difficile d’obtenir ces informations.

Cependant, si cette invention venait, par exemple, à être obligatoire dans les immeubles, elle pourrait bien sauver des vies… Une question se pose tout de même puisqu’il faut un Spars par personne, cela risque de s’avérer compliqué pour des immeubles de bureaux entre autres. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Cosmic-rs.com.