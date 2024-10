Le numéro « 0 800 112 112 » vous appelle ? Ne l’ignorez pas, ce n’est pas du démarchage téléphonique

Chaque jour, je bloque des numéros de téléphone que mon smartphone considère comme des SPAMS ! Mais, chaque jour aussi, je me retrouve à décrocher sur un numéro inconnu et à me voir proposer un diagnostic énergétique de mon habitation. En leur répondant que je suis locataire, un mensonge, ils raccrochent immédiatement, je ne suis pas la cible ! Le démarchage téléphonique, une pratique insupportable ! Le problème étant que si un numéro inconnu m’appelle pour des raisons importantes, je ne décroche plus. J’ai eu le cas avec un ami qui a changé de numéro, et qui a dû m’envoyer un SMS pour que je daigne lui répondre ! Depuis le 1ᵉʳ octobre, un nouveau numéro pourrait s’afficher sur votre smartphone, le 0 800 112 112 et il vaudrait mieux ne pas le bloquer et répondre. C’est un nouveau numéro d’urgence, utilisé par les secours. Décryptage.

Quel est ce nouveau numéro ?

Ce numéro mis en service le 1ᵉʳ octobre dernier est, en réalité, celui utilisé par tous les services d’urgences de notre pays, pour vous joindre en cas de besoin. En d’autres termes, si ce numéro s’affiche, c’est que la police, la gendarmerie, le Samu ou les pompiers essaient de vous joindre. Il ne s’agit donc pas d’un appel malveillant, bien au contraire, cet appel pourrait sauver la vie d’une autre personne. Si vous avez été témoins d’un accident, ou avez appelé la police pour diverses raisons, c’est ainsi ce numéro qui s’affichera s’ils ont besoin de renseignements supplémentaires. Par conséquent, je vous conseille d’enregistrer ce numéro dans vos contacts sous la mention « Urgences », cela vous rappellera que non, ce n’est pas un SPAM !

Rappel de la procédure par les pompiers

Voici le rappel publié sur le site du SDIS41, mais il existe aussi sur celui du SDIS47, par exemple, et explique : depuis le 1ᵉʳ octobre 2024, le numéro qui s’affiche lorsque vous recevez un appel des services d’urgence (gendarmerie, police, pompiers, SAMU) a été modifié. Si vous recevez un appel de ce numéro, il est important de répondre ! Au cas où vous auriez manqué l’appel, vous pouvez rappeler ce numéro. Toutefois, vous serez dirigé vers une boîte vocale. Il vous suffira alors de suivre les instructions pour joindre le service d’urgence concerné, ou bien attendre qu’il vous rappelle. Les numéros d’urgence pour contacter les secours vous-même restent les mêmes :

15 : SAMU

17 : Police, Gendarmerie

18 : Sapeurs-pompiers

112 : Numéro d’appel d’urgence européen

114 : Pour les personnes sourdes et malentendantes

Mais, pourquoi ne sommes-nous pas informés de ce numéro ?

J’ai cherché, pour écrire cet article, une « source gouvernementale » qui expliquerait ce qu’est ce numéro. Et, je n’en ai pas trouvé, du moins sur le site du Service Public, étrange, non ? En revanche, plusieurs sites de SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) comme ici, celui du Loir-et-Cher, relaient cette information. Alors que les démarchages téléphoniques nous pourrissent la vie, je déplore le fait que ce numéro de téléphone, d’une importance capitale, n’ait pas fait l’objet d’une campagne de communication officielle ! Aviez-vous connaissance de cette nouveauté concernant le secours à victimes ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .