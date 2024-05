Catakit, un guide de la Croix-Rouge pour préparer son sac d’urgence face à la crise environnementale

Depuis plusieurs années, nous sommes confrontés à des phénomènes météorologiques de plus en plus intenses, et les alertes de Météo France se multiplient. Dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 mai, le nord de la France a essuyé des orages phénoménaux accompagnés de grêlons, provoquant dégâts et coupures d’électricité. Sur BFM TV, le spécialiste du changement climatique et de la prévention des risques, Gaël Musquet, expliquait au soir du 1ᵉʳ mai 2024, qu’il fallait désormais se préparer à ces événements. Dans une longue interview accordée à La Croix Rouge Française, il revient sur la nécessité de prévenir plutôt que de guérir, et sur le fait de posséder « un sac d’urgence ». Ce spécialiste de l’anticipation des catastrophes d’origine naturelle revient également sur le contenu de ce sac d’urgence que nous devrions dorénavant, tous, avoir à disposition. Mais, qu’est-ce que ce sac d’urgence ? Quels besoins doit-il couvrir ? Et, que mettre dans ce précieux sac ? Je vais tout vous expliquer.

Couvrir les cinq besoins vitaux

Un sac d’urgence que la Croix Rouge appelle le « Catakit » n’est pas une valise que vous préparez pour les vacances. Ce dernier doit couvrir nos cinq besoins vitaux qui sont les suivants :

S’hydrater

Se nourrir

Se soigner

Se protéger

Se signaler

Ces cinq besoins doivent être assurés pendant 24 à 48 heures, en attendant l’arrivée des secours en cas de catastrophe naturelle, qui vous couperait du monde. N’oublions pas qu’aujourd’hui, tout est connecté à Internet ou presque, et que sans réseau, nous sommes bien peu de choses.

Quels sont les précieux objets à glisser dans ce sac ?

Le catakit doit donc permettre de faire face à l’urgence d’une situation, voire une évacuation. Dans la catégorie « s’hydrater », il faudra en conséquence prévoir quelques packs d’eau plate, proches de la sortie, à prendre au passage. Vient ensuite la catégorie « se nourrir », avec des boîtes de conserves, des produits secs, non périssables ou à date de consommation longue. Pensez à y glisser quelques sacs de croquettes, ou boîtes humides pour vos chiens et vos chats, qui devront, eux aussi, être évacués. Pour se soigner, il faut évidemment des médicaments d’urgence type anti-douleurs, ainsi que les médicaments, les traitements et les ordonnances de chaque membre de la famille. De plus, il faut ajouter une trousse « premiers secours » et un kit d’hygiène (brosse à dents, dentifrice, protection hygiénique féminine, feuilles de savons, etc.).

Pour se protéger, il faut des vêtements chauds, des couvertures de survie, et des vêtements imperméables style poncho jetable. Enfin, pour se signaler, vous pourrez y mettre une radio portable, un stock de piles, une batterie solaire chargée, un sifflet, une lampe torche, etc. La radio à piles étant indispensable pour suivre les directives des autorités, n’oubliez pas que vous n’avez plus d’Internet ! Pensez également au couteau suisse, toujours utile, et à glisser une copie de documents administratifs (acte de propriété, coordonnées de votre assurance multirisque habitation et auto, ainsi que vos papiers d’identité).

Un sac rapidement accessible

L’idée étant de ne pas avoir à courir partout en cas d’urgence et de chercher les bougies au fond d’un tiroir ou les papiers dans un classeur. Pour être efficace, le sac d’urgence doit se trouver près de la sortie, dans une véranda, ou le placard de l’entrée. En cas d’urgence, vous gagnerez du temps, mais éviterez aussi la panique qui peut s’emparer de vous. Enfin, vérifiez son contenu une fois par an, notamment pour les aliments, et les produits d’hygiène, et si vous y prenez un produit, il faudra évidemment le remplacer immédiatement. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Avez-vous déjà rempli votre « catakit» ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .