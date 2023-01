Un pompier invente un cube pour apprendre de façon simple et ludique à porter secours

Lorsque l’on est en CM2 et que l’on se trouve face à l’accident d’un camarade ou d’un adulte, ou encore à diverses situations plus ou moins graves, on ignore comment il faut réagir. Pour apprendre aux enfants les gestes de premiers secours, les pompiers des Deux-Sèvres (SDIS79) ont inventé un outil pédagogique que tous les enfants devraient posséder. Son nom : le cube du petit sauveteur, un objet ludique régulièrement utilisé dans les écoles du département. À l’initiative du commandant Michaël Albrecht du SDIS 79, le petit cube a été dessiné et entièrement réalisé par les sapeurs-pompiers. Découverte.

Pourquoi ce cube ?

Au départ, le cube était un outil de communication avec lequel les pompiers expliquaient aux enfants comment réagir face à certaines situations explique le site francebleu.fr. Devant le succès et la facilité d’utilisation, il devient désormais un outil pédagogique qui devrait être bientôt commercialisé. Sur le site du SDIS79, les pompiers rappellent, par exemple, que 70 % des arrêts cardiaques ont lieu devant des témoins, mais que seulement un témoin sur dix connaît et entreprend les gestes de premiers secours. Dans le cas d’un malaise cardiaque, le temps d’intervention est étroitement lié avec les chances de survie. Un enfant peut tout à fait porter secours à son parent s’il connaît les gestes à effectuer.

Le cube du petit sauveteur, comment ça marche ?

Chaque face du cube représente une situation particulière. Par exemple, si un enfant se brûle, l’enfant témoin découvre avec des dessins et des mots simples qu’il doit refroidir la brûlure. Si son camarade se coupe, il apprend qu’il doit nettoyer la plaie avec un linge propre, la désinfecter puis mettre un pansement. L’une des faces rappelle que dans toutes les situations, « je dois prévenir un adulte » ou les secours en appelant le 112. Certains départements comme le Loiret ont passé une commande d’un millier de cubes. Et d’autres devraient suivre !

D’où est venue cette idée ?

Il y a plus de deux ans, le commandant Albrecht a inventé ce cube avec son équipe et l’idée lui vient d’un Rubik’s Cube découvert à Philadelphie. Un Rubik’s Cube qui, en le reformant, racontait une histoire. Il s’est dit que le support pourrait devenir un cube de premiers secours destiné aux enfants de cycle 3 (CM2). Pour lui, apprendre les gestes de premiers secours aux enfants, dès leur plus jeune âge, est une évidence. Malheureusement, il n’existait pas encore d’objet adapté à leurs âges. D’où l’importance d’un outil simple et accessible que tout enfant peut décrypter sans l’aide d’un adulte ! Plus d’informations sur le cube du petit sauveteur ? Rendez-vous sur le site du SDIS79.

Une autre invention par un pompier ?

Pompier en Savoie, Patrice Jupille a, lui aussi, inventé une manière ludique d’apprendre les gestes de premiers secours aux enfants. Lancé en 2020, le jeu de société « Secouriste, le jeu de société des gestes qui sauvent » avait été médaillé d’or au Concours Lépine 2021. Ce concours récompense les meilleures inventions de l’année. Ce jeu de société est un jeu stratégique qui apprend aux participants les gestes réels qui peuvent sauver des vies grâce à des cartes explicatives. À la différence du cube du petit sauveteur, il s’adresse à la fois aux enfants tout en permettant aux adultes de consolider leurs acquis de manière ludique.