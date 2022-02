Quels sont les gestes de premiers secours pour les animaux ?

Lorsque nous possédons un animal de compagnie, il peut malheureusement arriver que celui-ci soit pris de convulsion ou risque l’étouffement à cause de quelque chose qu’il a mal avalé. Dans ce cas, notre premier réflexe est d’emmener d’urgence notre toutou ou notre matou chez le vétérinaire le plus proche. Mais parfois, il se peut que lorsque nous arrivons chez le vétérinaire, il soit déjà trop tard. Vous ne le savez peut-être pas mais il est possible de pratiquer les gestes de premiers secours sur notre animal. Encore faut-il savoir comment bien s’y prendre afin de sauver la vie de notre fidèle compagnon. Il existe des formateurs aux premiers secours animaliers en France !

Premiers Secours Animaliers

Lorsque nous adoptons un animal de compagnie, nous lui portons bien souvent un amour inconditionnel. Il est donc important pour nous de mettre tout en œuvre pour le sauver en cas d’accident. C’est justement là qu’intervient Premier Secours Animaliers. Cet organisme propose différentes formations afin d’apprendre les gestes qui peuvent sauver la vie de notre animale. Il en existe trois :

la première est la formation aux premiers secours canins, s’intéressant uniquement à sauver la vie des chiens.

La deuxième, spécifique aux chats, est la formation aux premiers secours félins.

La troisième, quant à elle, est la formation aux premiers secours équins vous formant à sauver la vie des chevaux.

Ces formations sont disponibles dans toute la France, la Belgique ainsi que la Suisse et vous enseigne les bons gestes à avoir. Le meilleur moyen de rendre à nos animaux l’amour qu’il nous porte est de tout faire pour leur sauver la vie quand cela est possible.

La pratique est tout aussi importante que la théorie

Bien que la théorie soit la base de toute formation, la pratique se révèle en réalité tout aussi importante. En effet, afin de maîtriser les gestes de premiers secours animaliers à la perfection, il est impératif de s’y entraîner. En effectuant souvent ces gestes, vous ne serez pas pris de panique si votre animal rencontre un problème. De plus, vous aurez beaucoup plus de chance de sauver la vie de votre animal. De la même façon que chez l’humain, un animal rencontrant des difficultés à respirer peut-être sauver grâce à des tapes dans le dos.

Dans le cas où les tapes ne suffiraient pas, la méthode d’Heimlich peut également être effectuée. De plus, une partie de ces formations expliquent également quels sont les jouets dangereux pour votre chien. Afin d’éviter tous risques d’étouffement, il est important de choisir des jouets adaptés à votre animal. Enfin, la capacité d’adaptation est aussi l’un des points importants afin de sauver la vie de votre animal de compagnie.

Savoir s’adapter à toutes situations pour sauver la vie de notre fidèle compagnon

Connaître les gestes de premiers secours est bien sûr le but principal de la formation. Cependant, il est aussi important de savoir comment s’adapter dans toutes les situations. Prenons comme exemple un chien pesant 60kg qui chute lors d’une promenade et se fracture malencontreusement une patte. Bien entendu, celui-ci n’est plus dans la capacité de marcher et vous ne pouvez pas non plus le porter afin de l’emmener voir un vétérinaire. Il est vrai que vous pouvez appeler un spécialiste qui se déplacera jusqu’à vous, mais vous pouvez également fabriquer par vous-même un brancard afin de transporter votre chien plus facilement. Les formations aux premiers secours animaliers proposent notamment ce genre d’astuces. Celles-ci peuvent devenir très utiles dans certaines situations, et votre ingéniosité pourrait également sauver la vie de votre animal.