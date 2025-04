Le gouvernement canadien liste les produits à mettre dans un sac d’évacuation d’urgence

Le gouvernement Canadien a dévoilé la liste des produits à mettre dans un sac de survie, d’évacuation d’urgence (ou sac 72h). Soyons honnêtes : l’idée de devoir fuir sa maison à toute vitesse n’est pas réellement dans notre top 3 des projets de week-end. Et pourtant… En cas de tempête, de séisme ou d’incendie, il se pourrait bien que vous deviez partir en claquant la porte (et sans prendre le temps de choisir vos chaussettes). C’est là que le kit d’urgence 72 h entre en scène. À la fois sac d’évacuation et trousse de survie, il vous permet de vivre en autonomie pendant trois jours. Et, la bonne nouvelle, c’est qu’il ne coûte pas un bras et qu’il ne prend qu’un peu de votre temps à assembler. Déjà utilisé dans les régions à risques climatiques, la France est très en retard sur le sujet. Décryptage.

Rester chez soi… mais prêt à tout

Quand une catastrophe survient, on pense souvent qu’il faudra fuir. Mais, parfois, le plus sûr est de rester confiné chez soi. Dans ce cas, mieux vaut avoir à portée de main une trousse d’urgence bien équipée. Elle doit contenir de quoi tenir quelques jours : des aliments non périssables, un ouvre-boîte manuel, quatre litres d’eau par jour et par personne, une radio à manivelle ou à piles, une lampe de poche, et tout ce qu’il faut pour rester en contact avec le monde (oui, y compris un chargeur de téléphone).

N’oubliez pas vos médicaments, des documents importants, un peu de cash, des vêtements de rechange, et surtout votre plan d’urgence rempli et imprimé. On vous recommande d’utiliser ce modèle prêt à l’emploi, à compléter en famille un dimanche pluvieux. Et, pour les animaux de compagnie ? Prévoyez aussi leur dose quotidienne d’eau (ou une gourde, paille filtrante), environ 30 ml par kilo de poids et leur nourriture évidemment !

Quand il faut filer sans se retourner ?

Et, si les autorités ordonnent l’évacuation ? Là, pas le temps de fouiller vos tiroirs. Il faut un sac d’évacuation prêt à partir, comme une valise pré-faite, mais en mode survie. Ce sac léger contient le minimum vital : nourriture prête à consommer, eau en bouteille, une trousse de secours, radio, une lampe à manivelle ou une lampe torche qui se recharge dans l’eau. On doit également avoir des piles de rechange, un chargeur portable, ses documents d’identité et de l’argent liquide.

Glissez aussi une carte papier de la région (oui, comme dans les années 90), indiquant un lieu de rendez-vous familial, en cas de coupure réseau. C’est aussi dans ce sac qu’on pense à mettre un sifflet (pour vous signaler si besoin), une couverture d’urgence, une paire de lunettes de rechange, et un stylo avec un carnet (le wifi ne sera peut-être pas au rendez-vous). Et, pour bien vous guider dans la préparation, tout est récapitulé ici dans le kit d’urgence officiel proposé par le ministère.

Eau, calme et organisation : vos meilleurs alliés

On a tendance à l’oublier, mais l’eau est votre priorité numéro un. Il faut quatre litres par personne et par jour, et davantage si vous êtes en période de canicule, allaitante, malade, ou tout simplement du genre à transpirer à la moindre émotion. L’idéal ? Des bouteilles d’eau scellées, stockées dans un endroit frais, sombre et facile d’accès.

Ne les ouvrez pas à l’avance, vérifiez uniquement de temps en temps leurs dates de péremption, ou mieux, notez chaque date au crayon de bois sur un petit carnet. L’idée étant de pouvoir les échanger si vous ne les utilisez pas. Alors, dites-moi : seriez-vous prêt à préparer dès maintenant votre kit d’urgence 72 h, pour être autonome en cas de crise, que ce soit chez vous ou en déplacement ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .