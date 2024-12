Je teste la Waterstrøm, une lampe torche étonnante, qui se recharge en la plongeant dans l’eau

Sur NeozOne, nous sommes un peu des « touche-à-tout » et aimons tester les innovations que nous proposent directement certaines marques. Il y a quelques semaines, la marque Waterstrøm m’a proposé une drôle de lampe baptisée Waterstrøm Originale, et le moins que je puisse dire, c’est que son nom est parfaitement trouvé. À la lecture du communiqué de presse, présentant cette lampe, j’ai été particulièrement intrigué par son fonctionnement : on m’annonce qu’elle se recharge en plongeant son manche dans l’eau. Étonnant lorsque l’on connaît l’incompatibilité de ces appareils, et de l’électricité en général, avec l’eau. Qu’à cela ne tienne, j’ai accepté le test : pas de piles, pas de batteries à recharger et un mini prix de 39,95 €, un combo parfait pour allier innovation et écologie, vendu sur le site officiel : waterstroem.com. Alors, qu’en est-il de son utilisation au quotidien ? Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

La première impression a été de constater que cette lampe était sans fioritures. Un design moderne, une finition noire élégante, et une sobriété qui se dégage de la lampe. La prise en main est immédiate, en même temps, c’est une lampe de poche, il n’y a pas réellement de notice d’utilisation. Légère avec seulement 113 gr, elle n’alourdira pas mes futures randonnées ! Le plus intéressant reste néanmoins son fonctionnement innovant. Sur la boîte et dans le communiqué de presse, je sais que je vais devoir plonger le manche dans un verre d’eau, puis patienter quelques secondes pour que la lumière jaillisse de la lampe ! Et, ça marche, j’ai donc une lampe qui fonctionne sans pile ni batterie, et que je peux plonger dans une mare d’eau, un étang, ou toute autre source aquatique !

Quelles sont les données techniques avancées par Waterstrøm ?

La fiche technique de la lampe Originale annonce une puissance de 67 lumens pour un faisceau de 34 m, un petit plus en camping, pour vous rendre aux toilettes en pleine nuit, ou en cas de coupure de courant à votre domicile. Bah oui, il faut bien aller réenclencher le compteur ! J’ai d’ailleurs testé la durée indiquée en la laissant allumée pendant 17 heures. La durée est respectée, même si l’intensité au bout de 17 h n’est plus qu’un mince filet de lumière !

Mais, en réalité, qui va laisser la lampe allumée durant 17 h, à part moi, pour ce test ? Je lui ai trouvé une utilisation intéressante : lire au lit, sans déranger la personne qui partage mon lit, même si elle manque un peu d’intensité, c’est toujours mieux que la lampe de mon smartphone.

Autre atout : la lampe s’utilise facilement, même pour des enfants, et elle est résistante aux chocs, jusqu’à une chute d’un mètre. En revanche, elle reste un produit à usage ponctuel.

Mon verdict après quelques semaines d’utilisation ?

Comme à chaque test réalisé, je prends le temps de triturer le produit, et de le soumettre à mes conditions d’utilisation. Là où je trouve la lampe Waterstrøm intéressante, c’est surtout en camping, car elle est hyper légère, prend peu de place dans un sac à dos. De plus, elle ne demande ni piles ni batteries tant que vous avez accès à un point d’eau. J’imagine, par exemple, qu’elle pourrait être une très bonne solution dans des situations d’urgence ou pour un refuge isolé. En revanche, ce n’est pas une lampe torche de secours, au faisceau extra lumineux, mais plutôt une lampe d’appoint.

Les plus

Très abordable

Pratique en « dépannage »

Très légère (113 g)

Ludique

Les moins

Une puissance d’éclairage faible

En résumé, je dirais que la Waterstrøm est une lampe de poche rigolote et utile pour dépanner, mais elle ne révolutionnera pas l’éclairage. Vos amis sont des campeurs invétérés, ou pratiquent la « vanlife » ? Cette lampe peut être un petit cadeau sympa à leur faire pour leurs prochaines vacances.

Avec un prix de seulement 39,95 €, disponible sur waterstroem.com, elle ne devrait pas plomber votre budget-cadeau ! Alors, comment la trouvez-vous cette drôle de petite lampe ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

