Renault partage une invention qui permet d’éteindre rapidement un feu de voiture électrique

Comparées aux véhicules à combustion interne, les voitures électriques présentent un risque d’incendie beaucoup plus faible, avec une moyenne de 1 530 (pour les thermiques) et 25 (pour les électriques) incendies pour 100 000 véhicules respectivement, selon le Bureau national américain de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board). Par contre, lorsqu’ils prennent feu, les véhicules électriques sont beaucoup difficiles à gérer du fait de leur batterie qui, en plus d’utiliser la technologie lithium-ion, se trouve généralement confinée dans un espace difficile d’accès. Pour faciliter l’extinction des incendies, Renault a développé une technologie baptisée « Fireman Access ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’un système qui vise à permettre aux pompiers d’accéder plus rapidement à l’emplacement des cellules qui alimentent un véhicule électrique.

Un dispositif à la fois simple et ingénieux

Protégée par plusieurs brevets, cette technologie révolutionnaire n’est pourtant pas une nouveauté en soi. En effet, elle équipe déjà certaines voitures hybrides rechargeables et électriques de la marque au losange, y compris celles de Mobilize, Dacia et Alpine. D’une manière générale, le système Fireman Access vise ainsi à améliorer la sécurité des véhicules électriques. Il consiste en un disque adhésif qui scelle une ouverture située au niveau du carter de la batterie de traction. Sa conception a été étudiée soigneusement de façon à lui permettre de céder facilement sous le jet de la lance des pompiers en cas d’accident ou d’incendie.

Disponible en licence gratuite

Selon Renault, la technologie Fireman Access permet de venir à bout des flammes en quelques minutes seulement, contre plusieurs heures habituellement. De plus, sa mise en œuvre réduit d’environ dix fois la quantité d’eau nécessaire pour éteindre l’incendie. Ce délai réduit, comparable au temps nécessaire pour éteindre un incendie de véhicule thermique, permet aux pompiers d’intervenir plus efficacement. De plus, la faible consommation d’eau allège leur charge de travail, leur permettant de quitter plus rapidement les lieux pour répondre à d’autres urgences. Fait intéressant, cette solution innovante mise au point par le groupe français est disponible en licence gratuite.

Un engagement en faveur de la sécurité routière

La disponibilité de la technologie Fireman Access en licence gratuite signifie que toutes les marques, y compris les concurrents de Renault, peuvent l’utiliser pour améliorer la sécurité des véhicules qu’ils proposent sur le marché. La seule condition est que ceux-ci doivent partager avec l’ensemble de l’industrie automobile les améliorations qu’ils apportent afin de faire progresser le système.

Ce choix s’inscrit dans le cadre de l’engagement du géant français à « faire progresser la sécurité routière pour tous, partout dans le monde ». Une initiative qui est d’ailleurs menée en collaboration avec les Nations Unies. Plus d’infos : renault.fr. Que pensez-vous de ce système développé par Renault pour faciliter l’intervention des pompiers sur un incendie de VE ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .