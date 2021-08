Cinq inventions et innovations que nous devons à l’industrie automobile

L’industrie automobile emprunte de nombreuses innovations à d’autres secteurs: le système GPS (Global Positioning System) qui équipe les voitures provient de l’aérospatiale; l’informatique a permis le développement des systèmes embarqués et de l’assistance à la conduite; les voitures sont équipées d’une radio et proposent une connectivité Bluetooth grâce aux télécommunications.

Elles doivent ensuite le lecteur – cassette puis CD – à l’industrie du disque. Contrairement à l’aérospatiale ou à l’informatique, il est parfois difficile de déterminer quels autres changements le secteur de l’automobile a apportés en dehors de la voiture. Voici donc cinq inventions et innovations que nous devons à cette industrie.

La chaîne et ligne de montage

Il s’agit probablement de la contribution la plus importante de l’industrie automobile: avant la Ford Model T, le montage dans les usines s’effectuait entièrement à la main. Le processus prenait beaucoup de temps et avait un coût considérable. À noter que cela était également le cas dans d’autres secteurs industriels.

Pour la production en série du Model T, Henry Ford a introduit la chaîne de montage: chaque travailleur effectue une étape simple du processus de production. Cette innovation a permis de produire rapidement, de créer davantage d’emplois et de réduire les coûts de production. Aujourd’hui , la production en série d’un certain nombre de produits de consommation repose sur une ligne de montage.

Le verre de sécurité

Il se brise en petits morceaux pour éviter de blesser en cas d’accident. Le verre de sécurité est devenu un standard pour les voitures depuis des décennies. On doit son invention à l’éphémère Tucker Car Company: le constructeur américain avait conçu ce type de verre pour son modèle Torpedo. Ce dernier n’a certes pas réussi à s’imposer sur le marché, mais le verre de sécurité est resté pour équiper d’autres accessoires comme les lunettes que nous portons au quotidien, mais aussi au travail.

Les briquettes de barbecue

Henry Ford a découvert que les restes de bois et la sciure pouvaient être transformés en combustible; ils peuvent être pressés pour former une briquette. Du goudron et de la fécule de maïs étaient utilisés pour les maintenir ensemble. Les briquettes sont un moyen pratique d’allumer et d’entretenir un feu de barbecue. Aujourd’hui, il existe différentes sortes de procédés pour les fabriquer et les matières premières sont tout aussi nombreuses.

La restauration rapide avec service au volant (drive)

Les restaurants avec service au volant étaient une réponse à la popularisation de la voiture et à l’expansion du réseau routier américain. Le menu associé à ce type de restauration incluait les hamburgers, les frites et les milk-shakes. Ces derniers constituent aujourd’hui la base de la restauration rapide. La voiture a donc donné naissance aux premières chaînes de fast-food comme McDonald’s.

Les écrans tactiles

L’industrie automobile n’a pas réellement inventé le concept de l’écran tactile; en revanche, la voiture a été le premier véritable produit de grande consommation à introduire ce type d’afficheur auprès du grand public. Rappelons que Buick avait prévu un écran tactile en option pour sa Riviera en 1986. Sept ans plus tard, Apple proposait son premier assistant personnel numérique à écran tactile : le Newton. L’appareil est aujourd’hui considéré comme l’ancêtre de la tablette.