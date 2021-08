5 inventions et innovations que nous devons à Nikola Tesla, le génie oublié du 21ème siècle

Tesla était l’archétype du savant fou de son vivant, mais derrière cette incarnation se trouvait un grand humaniste qui voulait apporter le progrès dans tous les foyers. L’inventeur et ingénieur d’origine serbe n’avait pourtant pas fait l’unanimité auprès de ses pairs, et il a vécu dans un anonymat plus ou moins relatif. Son nom est donné en 1960 à l’unité internationale d’induction magnétique.

La culture populaire commence à lui vouer un véritable culte dans les années 90: le nom de Tesla est aujourd’hui presque incontournable dans l’histoire de la technologie. Il ne s’agit pas d’un hasard si le constructeur américain de véhicules électriques, Tesla, a choisi cette appellation… L’homme qui aime se définir comme un découvreur est à l’origine de plusieurs inventions ayant façonné notre monde. En voici une sélection.

Le courant alternatif

Le courant alternatif est probablement la chose la plus importante inventée par Nikola Tesla. L’ingénieur a réalisé cette énorme performance technologique en 1887. Le courant alternatif est moins cher, plus facile à produire et à utiliser que le courant continu; il peut être distribué sur des distances beaucoup plus longues. La technologie a permis à des milliards de personnes dans le monde d’accéder à l’électricité dans leurs maisons. Cependant, bien que Tesla soit responsable du développement et de l’adoption du courant alternatif, beaucoup continuent de penser que Thomas Edison en est le créateur.

La bobine Tesla

La bobine Tesla ou “le transformateur de Tesla” a été inventé en 1891, quelques années après l’apparition du courant alternatif. L’ingénieur voulait fournir de l’électricité au monde entier sans avoir besoin d’un gigantesque réseau filaire; cela l’a conduit à construire le fameux transformateur à noyau d’air pour générer des éclairs artificiels.

La « teleautomaton »

Tesla a inventé la première télécommande de l’histoire. Avant qu’elle ne soit appelée ainsi, l’ingénieur a nommé son invention teleautomaton et l’a dévoilée au Madison Square Garden de New York en 1898. Au lieu d’utiliser de la lumière infrarouge, comme le font les télécommandes de télévision traditionnelles, celle de Tesla reposait sur des ondes radio. L’inventeur a utilisé son appareil pour contrôler un petit bateau jouet. Le pilotage à distance par fréquence radio est un système encore utilisé aujourd’hui dans de nombreux domaines.

Un néon amélioré

Bien que Tesla n’ait pas directement inventé les néons, il a joué un rôle important dans l’amélioration de cette invention: cinq ans avant sa démonstration au Madison Square Garden, l’inventeur a fait la démonstration d’un néon amélioré lors de l’Exposition universelle de Chicago. Il a montré comment ces lumières pouvaient être pliées et moulées pour créer différentes formes et composer des mots.

La tour de Tesla (tour de Wardenclyffe)

Alors que beaucoup pensent que l’inventeur italien Guglielmo Marconi a été le premier à développer la radio, l’histoire est légèrement différente. Tesla utilisait déjà les fréquences radio pour faire fonctionner sa version de la télécommande. En 1901, dès qu’il a réalisé le potentiel de la radio, l’inventeur a imaginé la tour de Wardenclyffe ou la tour de Tesla. Celle-ci devait être une immense tour de transmission à Long Island, aux États-Unis. Le manque de financement aura empêcher l’aboutissement de ce projet, qui finira démoli en 1917.