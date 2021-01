Une nouvelle voiture électrique Tesla à 20 000 euros dès l’année prochaine ?

Alors qu’Elon Musk est désormais l’homme le plus riche de la planète, son empire continue de s’étendre. De Tesla à SpaceX, en passant par Neuralink, les entreprises technologiques du multimilliardaire américain d’origine sud-africaine continuent de nous impressionner.

L’année dernière, lors de son Battery Day, l’entrepreneur a dévoilé une batterie de nouvelle génération dont la structure pourrait permettre de réduire de façon conséquente le coût des composants intégrés dans un véhicule.

Compte tenu de ce potentiel, Musk a annoncé la possibilité de lancer une voiture électrique à 25 000 dollars (20 000 euros environ). Rappelons qu’en plus de ce détail, le patron de Tesla a donné une fenêtre de sortie : 2023 ou 2024. Cependant, si l’on en croit une nouvelle information, il se peut que la firme américaine ait décidé d’anticiper la sortie ; du moins sur le marché chinois.

Lancement d’une voiture électrique low-cost anticipé ?

Pour le moment, hormis le prix et l’autonomie qui devrait tourner autour de 330 km, nous ne savons pas encore grand-chose au sujet de ce véhicule électrique que Tesla compte commercialiser. Mais il s’avère que le constructeur a récemment déposé une demande auprès des autorités chinoises pour la commercialisation d’un troisième modèle moins cher. Comme le rapporte Electrek.co, les documents mentionneraient un lancement en 2022.

Gigafactory de Shanghai

On sait également que la production devrait être assurée par la Gigafactory de Shanghai. L’informateur qui a partagé ces détails sur le réseau social chinois Weibo a aussi assuré un positionnement tarifaire en dessous de la Model 3. « Le positionnement et le prix de vente seront inférieurs à ceux de la Model 3 (…) entre 160 000 RMB et 200 000 RMB. La production et la livraison de masse peuvent avoir lieu dès 2022 », a déclaré cette source.

Une voiture électrique à 25 000 dollars dès 2022 ?

Suivant le taux de change actuel, le mystérieux véhicule devrait donc couter entre 20 211 € et 25 264 €. Un prix qui n’est pas loin des 25 000 dollars annoncés précédemment par Elon Musk. Bien que cette révélation constitue certainement une bonne nouvelle, nos confrères d’Electrek recommandent de faire preuve de vigilance.

En effet, en raison du temps nécessaire au développement de la batterie et des étapes qui doivent être accomplies avant le lancement de la production de masse, il est plus probable que Tesla maintienne le calendrier déjà prévu, c’est-à-dire un lancement fin 2023 ou début 2024.