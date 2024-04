Mahle dévoile un module thermique qui « augmente de 20 % » l’autonomie des voitures électriques

L’équipementier automobile allemand Mahle a souvent fait parler de lui l’année dernière pour avoir développé un moteur à induction dépourvu d’aimant et de terre rare. Plus respectueux de l’environnement par sa conception ingénieuse, tout en étant plus performant, celui-ci procurerait des avantages majeurs en termes de coût. Comme si cela ne suffisait pas, cette entreprise vient de lever le voile sur un module de gestion thermique pensé également pour les véhicules électriques. Ce dispositif innovant pourrait aider à améliorer l’autonomie de ces derniers ainsi que leur fiabilité. Zoom sur cette nouvelle technologie qui pourrait révolutionner la mobilité verte.

Une meilleure autonomie

D’après Mahle, le développement de son nouveau système représente une percée significative dans l’univers des véhicules électriques. Cela témoigne ainsi de l’engagement de la marque en faveur de la préservation de l’environnement. En effet, le dispositif révolutionnaire est censé réduire l’empreinte carbone des voitures électriques. Pour y parvenir, il régit la température de la batterie et de l’habitacle, mais également le groupe motopropulseur, sans oublier l’électronique de puissance. Cette approche permettrait par ailleurs aux véhicules équipés d’avoir une meilleure autonomie, plus précisément jusqu’à 20 % en plus. Mahle revendique en outre une amélioration de la vitesse de charge.

Améliorer le design et baisser les coûts

Mahle estime que les modules de gestion des températures sont importants pour les véhicules à propulsion électrique. En plus de rendre ces derniers plus sûrs, ils peuvent aider à améliorer le design en optimisant les espaces. En effet, ces dispositifs peuvent faciliter le processus de fabrication en réduisant l’espace nécessaire à l’installation des composants. Bien sûr, ces améliorations peuvent aussi avoir un impact sur les coûts de fabrication, et donc le prix de vente, qui devraient logiquement baisser. Dans un communiqué, le groupe allemand affirme miser sur son expérience et sa capacité à intégrer des technologies avancées pour innover et mieux satisfaire ainsi sa clientèle.

Un marché prometteur

Une meilleure gestion de la température signifie bien évidemment une réduction du gaspillage énergétique. Il faut savoir que le module nouvellement conçu réunit plusieurs composants dans une seule pièce. C’est le cas notamment du compresseur électrique, de l’échangeur de chaleur et des vannes de réfrigérant. Mahle a mis au point ce système révolutionnaire en prévision d’une hausse des ventes de modules de gestion thermique à mesure que le nombre des véhicules électriques vendus augmente. Selon l’entreprise, ce marché qui pesait environ 35 milliards d’euros/an en 2021 pourrait dépasser les 50 milliards d’euros/an lors des six prochaines années. Plus d’infos : mahle.com. Trouvez-vous cette avancée technologique intéressante ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .