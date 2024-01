Kia et Hyundai dévoilent une technologie pour améliorer la vitesse et l’autonomie des voitures électriques

L’autonomie est l’un des principaux facteurs qui empêchent l’adoption d’un véhicule électrique. Conscients de cela, les constructeurs s’efforcent d’améliorer l’endurance de leurs produits en améliorant la conception du moteur, de la batterie ou encore l’aérodynamisme. Kia et Hyundai ont opté pour cette dernière approche comme base de leur nouvelle technologie baptisée Active Air Skirt. Dans un nouveau communiqué, les deux entreprises affirment avoir développé l’AAS dans le but d’améliorer l’appui dynamique des voitures électriques et ainsi leur stabilité à grande vitesse. Comme vous l’aurez compris, le système ne fonctionne que lorsque le véhicule roule vite, concrètement à plus de 80 km/h.

Diminuer le coefficient de traînée

La nouvelle technologie lancée par Kia et Hyundai a pour rôle de contrôler le flux d’air qui pénètre par la partie basse du pare-chocs. En faisant ainsi, elle régule les turbulences qui se forment autour des roues. Selon les constructeurs, l’Active Air Skirt réduit le coefficient de trainée ou Cx. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ce dernier est la force générée par l’air qui s’oppose au mouvement d’un véhicule. Le système nouvellement conçu est positionné entre le pare-chocs avant et les roues avant. Il se déploie automatiquement dès lors que la barre des 80 km/h a été franchie et se rétracte quand la vitesse tombe à 70 km/h.

Des résultats prometteurs

À noter que l’AAS est en mesure de continuer à fonctionner au-delà des 200 km/h. Cette capacité à pouvoir rester opérationnel à très grande vitesse est rendue possible par l’utilisation d’un matériau en caoutchouc sur la partie inférieure. En conséquence, le risque d’endommagement par des objets extérieurs est réduit, ce qui a également pour effet d’améliorer la durabilité du dispositif aérodynamique. Lors des essais, Kia et Hyundai ont installé le nouveau système sur la Genesis GV60. Ils ont enregistré une amélioration de la traînée de 2,8 % grâce à une baisse du coefficient de traînée de 0,008. Ces résultats ont permis au SUV d’augmenter son autonomie d’environ 6 km.

En cours de brevetage

Cette invention fait actuellement l’objet de demandes de brevets dans deux pays, en Corée du Sud et aux États-Unis. L’Active Air Skirt devrait équiper un certain nombre de voitures électriques à l’avenir. Mais avant cela, Hyundai et Kia devront d’abord mener des tests de durabilité et de performance. « On s’attend à ce que cette technologie ait un effet plus important sur des modèles tels que les SUV où il est difficile d’améliorer les performances aérodynamiques », a laissé entendre Sun Hyung Cho, haut responsable chez Hyundai Motor Group. Plus d’infos : hyundai.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .