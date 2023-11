Livrée « presque comme un colis », vous pourrez bientôt acheter votre prochaine voiture directement sur Amazon

Vous envisagez de changer de voiture d’ici à quelques mois. Cependant, l’idée d’écumer les différentes concessions, à la recherche de la perle rare, vous rebute ! Quant aux commandes sur Internet, certes, elles sont désormais fiables, si l’on choisit un site sécurisé, mais certains sont encore réticents. Si vous êtes de ceux qui maîtrisez sur le bout du clavier le géant américain Amazon, il y a du nouveau côté voiture, et c’est du « lourd » ! En effet, Amazon vient de signer un accord de partenariat avec la marque sud-coréenne Hyundai pour vendre des véhicules sur la plateforme. Nous ne sommes pas le 1ᵉʳ avril, ce n’est donc pas une blague ! Dans quelques mois, vous pourriez recevoir votre nouvelle voiture en suivant l’état de sa livraison sur votre compte Amazon, comme vous le feriez pour le dernier gadget commandé. Mais comment cela va-t-il fonctionner ? On vous explique tout !

Le partenariat entre Amazon et Hyundai, qu’est-ce que c’est ?

Andy Jassy, ​​PDG d’Amazon, ne tarit pas d’éloge sur son nouveau partenaire et il définit l’accord entre les deux géants par ces mots : « Hyundai est une entreprise très innovante qui partage la passion d’Amazon pour essayer de rendre la vie de ses clients meilleure et plus facile chaque jour ». Dans le communiqué de presse, envoyé par Amazon, nous apprenons aussi que tous les véhicules vendus sur le site seront équipés des fonctions d’Alexa, « pour le divertissement, les achats, les réglages de la maison intelligente et la vérification du calendrier ». Inventer ensemble pour demain, voilà le leitmotiv des deux nouveaux partenaires.

Dans les faits, comment cela va-t-il se dérouler ?

Dès 2024, les concessionnaires de la marque Hyundai pourront mettre en vente leurs véhicules sur la boutique américaine d’Amazon. En d’autres termes, si vous envisagez l’achat d’une Hyundai i20, vous la mettez dans votre panier, vous réglez et vous recevez votre voiture. Cependant, il n’est pas précisé si la livraison en Prime (24 h) sera possible ! José Muñoz, directeur des opérations mondiales de Hyundai et président-directeur général de Genesis Motor North Americ, explique que cela vise à faciliter le choix de sa future voiture. Les acheteurs pourront donc choisir les véhicules disponibles et savoir immédiatement quels modèles sont disponibles autour de leur domicile. Plusieurs options de paiement et de financement seront alors proposées par Amazon Web Services (AWS).

2025 ou l’arrivée d’Alexa dans toutes les Hyundai

La première année sera réservée à ce que l’on pourrait qualifier d’un « essai grandeur nature » de la vente de voiture sur Amazon. Puis, en 2025, les acheteurs verront intégrer les technologies d’Alexa, l’enceinte connectée d’Amazon aux véhicules. Les véhicules seront donc connectés avec l’enceinte disponible au domicile du client. Ce qui lui permettra d’interagir avec Alexa depuis son véhicule et avec les mêmes informations qu’à son domicile. Ainsi, le conducteur pourra demander à Alexa d’éteindre les lumières ou de fermer les volets roulants, depuis son véhicule. De plus, il sera possible d’inclure les systèmes domotiques déjà existants et, par exemple, demander à Alexa d’allumer le chauffage alors que le GPS vous indique une demi-heure de route avant de rentrer chez vous.

Il est également précisé que même en cas de connectivité Internet intermittente ou indisponible, les conducteurs pourront toujours utiliser la commande vocale avec le lecteur multimédia grâce aux fonctionnalités d'Alexa. Marty Mallick, vice-président des affaires mondiales et du développement de l'entreprise d'Amazon, apporte la conclusion à ce partenariat d'un nouveau genre. « Nous sommes ravis de travailler avec Hyundai, le troisième constructeur automobile mondial et l'un des principaux innovateurs du secteur. Ensemble, nous offrirons aux clients davantage d'expériences d'achat avec une plateforme de vente efficace et efficiente ».