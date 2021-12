Amazon lance Accessibilité Alexa, un site pour les personnes en situation de handicap

Le géant du e-commerce américain Amazon est souvent décrié, voire banni de certains foyers… Commander sur Amazon est parfois mal perçu et lors du premier confinement en mars 2020, c’était presque un crime de commander sur le site !

Les ignorants criaient au scandale, à l’engraissement des vendeurs chinois, etc. Pourtant, nous avions démontré que des vendeurs français se trouvaient sur Amazon, et qu’il était donc tout à fait possible de commander « français » sur le site !

Et désormais, Amazon œuvre pour les personnes en situation de handicap, de tous handicaps d’ailleurs. Grâce à un nouveau mini-site baptisé Accessibilité Alexa, il est possible de découvrir toutes les fonctionnalités proposées par l’assistant vocal Amazon Echo Show, destinées aux handicapés… Une bonne idée non ? Présentation !

Un assistant vocal pour les personnes en situation de handicap ?

Lorsque nous sommes valides, nous imaginons les assistants vocaux de type Alexa comme des gadgets qui égayent vos journées… Car finalement c’est un peu notre flemme légendaire qui nous pousse à acheter ce genre de choses… Eteindre la lumière sans bouger du canapé, une révolution non ?

Mais lorsque l’on est en fauteuil roulant ou que l’on se déplace avec des béquilles, l’assistant vocal peut devenir un véritable assistant de vie ! Le nouveau site d’accessibilité d’Amazon propose de découvrir les fonctionnalités destinées aux malvoyants, malentendants, à mobilité réduite ou muets.

Pourquoi ce mini site ?

C’est à l’occasion de la journée mondiale des handicapés, qui s’est déroulée le 3 décembre dernier, qu’Amazon a annoncé la mise en ligne de ce mini-site. Grâce à ce nouvel outil, les personnes en situation de handicap vont pouvoir bénéficier de l’aide d’Alexa dans leurs tâches quotidiennes. On oublie trop souvent que la technologie peut être une aide précieuse à ceux qui n’ont plus toutes leurs capacités.

Grâce à l’accessibilité de l’assistant vocal, les personnes pourront bénéficier d’aide visuelle, vocale, ou encore d’interactions simples avec les objets connectés de leur habitation.

Le site Accessibilité Alexa en détail

Sur la page d’accueil, on retrouve bien entendu l’Amazon Echo Show avec écran qui permettra de bénéficier de ces aides précieuses. Puis le site propose quatre catégories :

Mobilité

Vision

Audition

Parole

On retrouve à l’intérieur de chaque rubrique un guide pratique qui permet de découvrir les fonctionnalités pour chaque type de handicap. Ce sont des conseils pour l’utiliser de manière optimale, et parfois même l’occasion de découvrir des fonctionnalités encore inconnues.

Quelques exemples…

Saviez-vous par exemple que le système Alexa, qui, à la base, est un assistant vocal, pouvait être commandé autrement que par la voix ? Il est donc tout à fait possible d’interagir avec Alexa sans lui parler… Par l’intermédiaire du « Raccourci Alexa », il est possible de toucher l’écran plutôt que de vocaliser !

Lorsque l’on ne peut pas se déplacer aisément, il est aussi possible de « programmer des routines » … Ainsi vous pourrez programmer Alexa pour que chaque jour elle effectue les mêmes tâches comme allumer les lumières si vos ampoules sont connectées, ouvrir les stores, ou même préparer votre café, si votre cafetière est connectée à une prise adéquate évidemment ! L’inclusion se fait aussi par les nouvelles technologies qui ne doivent pas être réservées aux personnes valides ! Bien au contraire !

