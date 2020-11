Comment acheter des produits français sur Amazon ?

Depuis quelques semaines, les consommateurs semblent tous s’être ligués contre le géant américain Amazon. Si l’on met de côté, les problèmes des GAFA, tirer à boulets rouges sur Amazon semble un peu facile… Effectivement, les petits commerçants français doivent garder portes closes durant ce deuxième confinement.

Mais saviez-vous que vous pouviez aussi les faire vivre et vendre en passant par Amazon. Certes, ils reversent une partie de leurs ventes à la plateforme, mais au moins ils vendent… Ce qui n’est absolument pas le cas qui doivent rester fermés sans aucune autre alternative de vente ! Comment acheter français en passant par Amazon.

Comment choisir son produit ?

Lorsque vous voulez acheter un produit, il suffit de taper dans votre recherche de produits et d’ajouter « France » ou « Made In France »… Ou mieux encore de choisir un produit directement dans la rubrique des Entreprises Françaises. Dans cette rubrique dédiée, vous trouverez des jeux et jouets, des produits pour la maison, du fait-main ou encore des produits gourmands.

Comment vérifier que votre produit vient de France ?

En choisissant votre produit, cliquez sur le lien du vendeur situé en bas à droite du produit :

Ce lien vous amènera directement sur la page identitaire du vendeur et vous pourrez voir par vous-même que votre produit est bien vendu par un commerçant français.

Il y a des milliers de produits français qui se vendent sur Amazon et quoi qu’on en dise, ils permettent bien aux magasins actuellement fermés de conserver un chiffre d’affaire. La plupart de ces vendeurs sur Amazon possèdent des boutiques physiques aux quatre coins de la France. Pourtant il est difficile d’acheter un foie gras du Gers, quand on habite en Seine-et-Marne !

Amazon soutient les commerçants français

Depuis quelques jours, Amazon France met en place une aide en ligne pour que les petits commerçants fermés, puissent développer leur activité en ligne. Il faut également remettre les chiffres à jour ! Amazon France réalise environ 10% des chiffres d’affaires de Carrefour et Leclerc réunis… Et seulement 20% des ventes en ligne parmi lesquelles de nombreux commerçants français. Arrêtons d’incriminer Amazon, réfléchissons plutôt à mieux acheter, pas forcément au prix le moins cher, mais en privilégiant nos petits commerçants… Avec un peu de pratique, promis ce n’est vraiment pas compliqué !

Foie gras Coffret Cadeau IGP Gers, Bocal de 180 g Bocal de foie gras présenté dans son coffret

Ingrédient : foie gras de canard, sel, poivre

IGP du Gers authenticité du produit et du savoir faire