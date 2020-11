Contrairement aux idées reçues, il y a aussi des petits commerçants FRANÇAIS sur Amazon !

Depuis quelques jours, le confinement deuxième volet provoque la colère des petits commerçants et c’est bien normal. Mais Jean Castex, premier ministre, l’a confirmé le 1er novembre sur TF1, il n’y aura pas de réouverture avant la mi-novembre ! Et depuis ce jour-là, les consommateurs exemplaires se déchaînent sur les sites de vente en ligne ! Amazon en ligne de mire ! Mais saviez-vous que de petits commerçants FRANÇAIS et de petits producteurs FRANÇAIS continuent à vivre, grâce à leurs ventes sur Amazon. Il suffit parfois d’explorer un peu le site français du géant américain pour contribuer au soutien de nos petits commerçants !

A en croire la plupart de ceux qui commentent sur Facebook, personne ne commande sur Amazon ! Réalité ou façade, c’est avec la conscience de certains qu’il faut voir ! Depuis peu, il semblerait que jamais personne ne commande sur Amazon, n’enrichisse le « méchant » Jeff Bezos etc…

En y regardant d’un peu plus près sur Amazon France, on trouve un encart qui indique « Soutenons les entreprises françaises » ! Et en cliquant sur cet encart, on découvre des jouets français, des livres auto-édités par des auteurs français, des produits alimentaires de petits producteurs français etc… Il suffit de savoir lire et de cliquer sur le nom du vendeur pour découvrir que ces vendeurs ne sont pas tous asiatiques et qu’ils sont probablement aussi en difficultés !

La boutique des Producteurs

Miels, confitures, foie gras, chocolats et confiseries, huiles, vinaigres et condiments sont tous produits en France, mais vendus sur la plateforme Amazon qui n’est qu’un intermédiaire. Certes les producteurs français vendant sur Amazon reversent un pourcentage à la plateforme mais au moins ils peuvent vendre… Alors que leurs commerces, eux, sont fermés !

Des jouets français !

Alors que les rayons jouet ferment les uns après les autres et que les magasins de jouets sont déjà fermés, quelle alternative reste-t-il pour Noël ? La vente en ligne probablement. Mais rien ne vous empêche dès lors de commander des jouets français et de faire vivre les marques nationales.

Prenons l’exemple de la boutique de jouets Le Délirant, située à Pornic (44) … Ce magasin de jouets en bois propose de nombreux jeux délirants originaux à offrir pour Noël ! Ce magasin possède une boutique sur Amazon mais vous achetez bien à un marchand français ! Et c’est le cas de nombreux petits commerçants français qui peuvent continuer à vendre grâce à Amazon. A l’heure du confinement, tous les moyens sont bons pour faire vivre nos petits commerçants et s’il faut passer par Amazon pour acheter français, pourquoi s’en priver ?