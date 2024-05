Il est désormais possible d’acheter une véritable Tiny House directement sur Amazon (21 442 €)

Depuis quelques années, je vous explique que les tiny houses et autres minis maisons conteneurs se démocratisent et qu’elles sont en train de conquérir le monde ! La preuve en est, avec une tiny house construite à parti d’un petit conteneur métallique, que l’on peut commander sur Amazon, aux États-Unis. Apparues à la suite de l’Ouragan Katrina qui avait exproprié des milliers de personnes, notamment en Louisiane, les petites maisons avaient été d’un grand secours pour ces gens. Construites rapidement avec des matériaux disponibles immédiatement, elles avaient permis de procurer un logement d’urgence. Aujourd’hui, la tiny house est devenue un « mode de vie » vers lequel se tournent ceux qui aspirent à une vie plus proche de la nature, loin du superficiel. Je vous propose de découvrir cette mini maison. Si vous vivez aux États-Unis, sachez que le mini conteneur Mountain est disponible sur Amazon au prix de 22 999 $ (21 442 €). Découverte.

Une véritable Tiny House

Le fabricant la présente comme un mini camping car, puisque montée sur une remorque et pouvant être tractée. Certes, mais c’est en réalité une « véritable » tiny house qui est vendue en ligne ! Elle est disponible en deux versions, qui proposent une ou deux chambres, un salon ainsi qu’une cuisine et une salle de bain entièrement meublées. En matière de sécurité et de durabilité, elle est construite avec un cadre de jauge légère C89 d’une largeur de 89 mm et bénéficie d’un essai de style américain à trois ancrages. Cette configuration lui assure une étanchéité et une robustesse même lors de conditions climatiques déplorables.

La livraison d’une maison sur roues à domicile

Toutes les pièces sont prééquipées en électricité, aux normes américaines, bien entendu. Cette mini maison conviendrait parfaitement à un couple en version mini, et pour une famille de trois ou quatre personnes en version maxi. Parfaite pour les vacances, elle peut aussi être utilisée pour un studio de jardin, pour héberger une personne âgée ou un adolescent en mal d’indépendance. Le fabricant et le site Amazon, précisent qu’il faudra prévoir une grue le jour de la livraison, et des « bras » pour aider au déchargement. Je trouve tout de même assez dingue que l’on puisse se faire livrer des « maisons » à domicile, comme nous pourrions nous faire livrer des livres, des vêtements ou des accessoires en tous genres.

Toutes les caractéristiques techniques

Type : maison conteneur en métal

Dimensions : 5,8 m × 2,3 m × 4,2 m ou 7,8 m × 2,3 m × 4,2 m

Poids : 1 800 kg

Type de matériau supérieur : chlorure de polyvinyle

Niveau de résistance à l’eau : imperméable

Matériau du cadre : acier allié

Style de porte : portes coulissantes

Assemblage requis : non livré déjà montée

On vous rappelle son prix, si vous vivez dans un pays éligible à la livraison : 22 999 $ soit 21 442 €, une petite maison pas chère pour de formidables moments là où le vent vous portera, non ? Et, si l’envie vous prend de la construire vous-même, le fabricant propose aussi les plans. Seriez-vous prêts à commander votre tiny house sur Internet ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .