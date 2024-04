Cosmic One, une petite maison de jardin solaire et « autodépendante » en énergie

Depuis quelques années, de nouveaux « logements » fleurissent chez les particuliers. On les appelle « studio de jardin » ou ADU, et ils peuvent servir de studio d’hébergement, de locations saisonnières, ou encore de cuisine d’été, par exemple. Aux États-Unis, une entreprise, Cosmic Buildings, présente ses modèles d’ADU et notamment le Studio, une mini maison solaire et autonome de 35 m² pour une vie hors réseaux. En France, elle serait qualifiée d’Habitation Légère de Loisirs (HLL) et ne nécessiterait donc pas de permis de construire, mais uniquement une déclaration préalable de travaux. Je vais, dans la suite de cet article, vous expliquer ce qu’est un ADU et vous présenter en détail le modèle Studio de chez Cosmic Buildings. C’est parti.

Une ADU qu’est-ce que c’est ?

ADU signifie « Accessory Dwelling Unit », ce qui peut être traduit, en français, par « Unité de Logement Accessoire » ou « Unité d’Habitation Accessoire ». Dans les faits, c’est une petite structure résidentielle que l’on installe sur le terrain d’une maison principale. Cela peut donc s’apparenter à un chalet de jardin, une tiny house, ou encore un studio de jardin tout équipé, comme ceux fabriqués par Cosmic Buildings. Les ADU sont conçues pour offrir un logement supplémentaire sur une propriété existante.

Une solution souvent utilisée par les propriétaires qui souhaitent héberger des membres de leur famille, des locataires, ou qui cherchent à générer des revenus supplémentaires en louant la structure. De plus, ces petites structures sont aussi très plébiscitées pour proposer des logements abordables, ou d’urgence, en cas de catastrophes naturelles. On se souviendra que c’est à la suite de l’Ouragan Katrina, en 2004, que les tiny houses avaient été utilisées pour loger ceux qui avaient perdu leurs maisons.

Une mini maison solaire et autonome

Si celle-ci est autonome, c’est d’abord, grâce à un système photovoltaïque comprenant 5 panneaux d’une capacité de 2,2 kW en courant continu (CC), ou à la possibilité de passer à un système photovoltaïque avec 10 panneaux (4 kW) en courant continu (CC). De plus, elle intègre un système de stockage de l’énergie composé d’une batterie disposant d’une capacité allant jusqu’à 5 kWh. Pour économiser l’électricité produite par les panneaux, elle dispose, par ailleurs, d’un tableau électrique intelligent permettant une gestion complète de l’énergie domestique via une application dédiée. Ajoutons une pompe à chaleur, un système de récupération d’énergie avec filtration d’air HEPA intégrée pour obtenir une efficacité thermique remarquable. De plus, avec des murs isolés atteignant un indice R-35, une toiture avec un indice R-39, et un plancher avec un indice R-33, la déperdition de chaleur n’est pas prise à la légère.

Un studio de jardin qui ne manque pas de confort

Bien entendu, au regard de sa petite surface d’environ 35 m², c’est donc un studio, sans chambre, qui est proposé pour le modèle « Studio ». Néanmoins, il y a toujours la possibilité d’installer un canapé convertible dans la pièce à vivre, pour proposer un espace couchage. En revanche, au niveau de la cuisine, celle-ci est entièrement équipée avec évier, rangements, table à induction, hotte aspirante, réfrigérateur, et même un mini lave-vaisselle. Pour l’installer dans votre jardin, il faudra cependant débourser la modique somme de 279 000 $ soit approximativement 261 785 €. Un peu cher le studio de jardin, non ? Pour en savoir plus sur le concept, rendez-vous sur le site officiel : cosmicbuildings.com. Que pensez-vous de cette petite maison solaire autonome ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .