Cosmic ADU, des petites maisons autosuffisantes et modulaires qui produisent de l’énergie

Il y a encore quelques années, nous entendions bien parler de réchauffement climatique, mais combien étions-nous à nous y intéresser ou à comprendre l’urgence de la situation ? Notre conscience écologique s’éveille peu à peu et devant les catastrophes naturelles qui se répètent ou les pénuries d’eau, nous sommes bien obligés de croire ce que les scientifiques nous disaient… Ce ne sont plus des sornettes mais une bien triste réalité. Cette prise de conscience se traduit heureusement dans notre mode de vie, et nous tendons de plus en plus vers les maisons autonomes, les énergies solaires ou éoliennes. Aujourd’hui, la durabilité jour un rôle chez 85% des futurs acquéreurs. Et, à l’évidence, cela pousse les constructeurs à agir en conséquence. Le domaine de la construction s’efforce de réduire les émissions de carbone et les déchets, mais il y a encore du pain sur la planche. La start-up Américaine Cosmic entend bien se faire une place sur le marché de la maison autonome qui s’autofinance Kezako. Présentation.

L’ambition de Cosmic

Sasha Jokic, fondatrice de la start-up explique que “les maisons représentent environ 45 % de toutes les émissions de CO2 aux États-Unis, la grande majorité de ces émissions (87 %) étant attribuées au chauffage, à la climatisation et à la chaleur à partir de combustibles fossiles”. Cosmic entend donc apporter une réponse à cette problématique en proposant des logements neutres en carbone et économes en énergie. Les constructions doivent aussi être accessibles au plus grand nombre et pour cela, il faut remettre en question la totalité des méthodes de construction actuelles. C’est à partir de ce constat que Cosmic est devenu la première chaîne à développer des logements entièrement électriques et autonomes, et leur premier produit s’appelle ADU !

Quel est le concept de l’ADU ?

Cosmic crée des ADU autosuffisantes qui améliorent la santé des gens, offrent un espace de vie supplémentaire et produisent de l’énergie propre pour toute la maison. Ainsi, les propriétaires peuvent augmenter leur espace de vie et la valeur de leur propriété tout en assurant leur sécurité énergétique grâce à une technologie intelligente tout-électrique. Chez Cosmic, ils ont développé une plateforme de maisons auto-alimentées unique, qui permet de construire des modèles neutres en carbone, sains et incroyablement efficaces à grande vitesse et à faible coût. Cette unité d’habitation à énergie solaire conçue à l’aide d’un processus de construction unique génère en fait, beaucoup plus d’électricité qu’elle n’en a besoin. Ils sont parvenus à développer un système de construction totalement électrique à zéro émission et sans utilisation de combustibles fossiles. De plus, ils peuvent également générer de l’énergie supplémentaire à leur consommation, la stocker et la redistribuer sur le réseau.

Petite visite d’une ADU ?

Le module de base offre 33 m² de surface habitable et dispose d’une salle à manger, d’une salle de bain, d’une chambre et d’une pièce à vivre. Mais la maison de base peut en fait être agrandie en ajoutant au centre des modules, un peu comme si vous ajoutiez des briques de LEGO ! Les modules sont disponibles en différentes tailles (de 1,7 à 4,1 mètres carrés) et se combinent pour former des bâtiments plus ou moins grands. Chaque unité se dote de panneaux solaires qui peuvent produire 20 000 kWh en Californie, soit bien plus que les besoins de la maison. Ce ne sont encore que des prototypes, mais ces nouvelles habitations devraient être commercialisées à la fin de l’année 2022 seulement aux Etats-Unis ! Plus d’infos : cosmicbuildings.com