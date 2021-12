Réchauffement climatique : une “boîte noire temporelle” pour informer et alerter les générations futures

Le réchauffement climatique devient, de nos jours, inévitable. Nous commençons d’ores et déjà à ressentir les conséquences de celui-ci. En effet, on constate un dérèglement des saisons avec les températures qui se réchauffent. Mais le pire reste à venir…

Il se pourrait que le réchauffement climatique soit la principale cause de la disparition de notre civilisation. Causé par l’Homme, ce changement climatique pourrait avoir un plus grand impact sur les générations futures. Afin que celles-ci ne commettent pas les mêmes erreurs, des chercheurs australiens ont mis en place un tout nouveau concept.

Les erreurs à ne plus commettre

Nous le savons tous, l’Homme est à l’origine de ce réchauffement climatique. Nos émissions de gaz à effet de serre polluent notre belle planète. Bien que de plus en plus de spécialistes tentent de réduire ces émissions, il se pourrait qu’il soit déjà trop tard. Les générations futures doivent donc absolument être informées des erreurs que les générations qui les ont précédées ont commises. Il est important que celles-ci ne reproduisent pas le même schéma ! Mais comment avertir nos descendants ?

C’est justement à cette question qu’ont répondu des chercheurs australiens. En effet, ils viennent de mettre au point un concept permettant de pouvoir prévenir les générations futures, qui se présente sous la forme d’une boîte noire refermant toutes les informations nécessaires.

Celle-ci aura pour mission de collecter un maximum de données en matière de climat pendant des décennies. Contenues dans cette boîte noire d’une dizaine de mètres, ces informations précieuses pourront être recueillies par nos descendants et peut-être éviter la disparition de notre civilisation.

Comment fonctionnera cette boîte noire ?

Cette boîte se calquera sur le même principe que celles du monde aéronautique; les boîtes noires présentes dans les avions récoltent toutes les données nécessaires en cas de crash aérien. Dans le cas d’un accident, la boîte noire est capable de révéler les facteurs en cause et donc les erreurs à ne pas commettre.

Le concept australien fonctionnera de la même manière. La seule différence se situe au niveau de la nature des données collectées. Celles-ci concerneront seulement celles relatives au climat. Parmi elles, les différents taux de CO2 émis chaque année, par exemple. Mais également des informations atmosphériques ainsi que des contenus informatiques en rapport avec le climat.

Indestructible, cette boîte noire sera d’une résistance à toute épreuve. Seul point négatif, celle-ci pourrait vite voir sa mémoire saturée. En effet, la capacité de stockage de cette boîte noire sera de seulement trente à cinquante ans. Si nous voulons pouvoir apporter nos connaissances aux générations futures, il faut donc trouver une solution sur le long terme.

Un projet bientôt mis en place

Afin de pouvoir y recueillir un maximum de données, la boîte noire sera bel et bien déjà installée d’ici très peu de temps. En effet, celle-ci prendrait place début 2022 sur l’île australienne de Tasmanie. Elle sera bâtie sous la forme d’un monolithe orange mesurant une dizaine de mètres. De plus, celle-ci sera alimentée par des panneaux solaires et contiendra plusieurs disques de stockage informatique. Il est en effet important de pouvoir transmettre ces informations précieuses à nos descendants. En espérant qu’ils en fassent bon usage et ne reproduisent pas nos erreurs…