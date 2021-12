Un mystérieux "monolithe" photographié sur la Lune interpellent les scientifiques

Depuis quelques jours, une mystérieuse forme cubique aperçue sur la face cachée de la Lune intrigue les passionnés de l’espace. Le rover chinois Yutu-2, actuellement en mission sur la Lune, a envoyé des clichés pour le moins surprenants… A la suite de ces photos, tout le monde spécule sur ce que pourrait être ce cube lunaire ! Ce pourrait évidemment être un simple gros rocher qui se serait détaché à la suite d’un impact, et qui aurait pris la forme d’un cube ?

Mais ce pourrait être aussi le signe d’une vie lunaire ? Bref, les supputations vont bon train depuis la découverte… La Chine, pour en avoir le cœur net, a donc décidé d’y regarder d’un peu plus près !

La lune pourrait-elle être habitée ?

Depuis la découverte de ce cube lunaire, les théories les plus folles apparaissent sur les réseaux sociaux, et relance notamment l’éternel débat de la présence d’une vie sur la Lune ! Ce cube étrange a été découvert fin novembre par le robot Yutu-2 et capturé par son objectif.

On y voit une forme cubique qui apparaît à l’horizon sur la face cachée de la Lune, c’est-à-dire, celle qui se situe toujours à l’opposé de la Terre. Le journaliste spécialisé Andrew Jones, a encore alimenté un peu plus les rumeurs en qualifiant sur Twitter, la forme comme une « mysterious house » !

Les twittos s’affolent !

Sur le fil twitter, on peut lire que cette forme cubique est une hutte lunaire pour certains, ou la preuve de civilisation alien pour d’autres… Ou encore, une balise installée par une civilisation inconnue pour surveiller la Terre ! Et dire qu’on s’emballe sur les réseaux sociaux pour probablement un simple caillou lunaire. Les célébrités viennent aussi mettre leur grain de sel comme Kat Dennings, star des films Marvel qui réclame à cors et à cris des informations sur cette hutte !

Et sinon ? Que peut être cette forme cubique ?

La plupart des scientifiques s’accordent à dire que cette forme cubique n’est qu’un simple bout de rocher qui se serait détaché du sol; le cube lunaire se trouve dans le cratère de Von Kármán qui est régulièrement impacté par des chutes de météorites… Pas de quoi fouetter un chat donc ! La différence avec les autres rochers réside seulement dans le fait que celui-ci soit plus gros que ceux que l’on trouve habituellement.

Et l’effervescence sur les réseaux sociaux serait donc dû à une paréidolie, que vous pratiquez peut-être parfois la en « voyant » des formes dans les nuages ou sur un tronc d’arbre… Ce serait le même cas de figure pour le cube lunaire: on voit une forme et on s’imagine des tas d’hypothèses plus farfelues les unes que les autres !

Le cube lunaire se situe environ à 80 m de la position du robot Yutu 2… La Chine va quand même mener l’enquête et probablement mettre fin aux espoirs de certains de voir la Lune habitée. Il faudra tout de même patienter environ 45 jours terrestres pour connaître les conclusions chinoises… Le robot ne se déplace qu’à l’énergie solaire, il lui faudra donc trois jours lunaires pour parvenir à atteindre le cube ! Soit un résultat attendu pour le début de l’année prochaine… D’ici là, les hypothèses devraient encore se multiplier et c’est assez rigolo de voir l’imagination de certains internautes !

