Le rover chinois Yutu 2 découvre un étrange caillou sur la face cachée de la Lune

Le 3 Janvier 2019 alunissait le premier objet de fabrication humaine sur la face cachée de la Lune : le robot chinois Yutu 2. Un robot qui a parcouru environ 271 m en neuf nuits… C’est très lent mais c’est surtout ce qui lui permet d’analyser son nouvel environnement avec une grande précision.

C’est probablement cette lente progression qui lui a permis de découvrir une sorte de roche en spirale, que nous ne connaissions pas auparavant. 50 ans après la mission Apollo 11 qui vit le premier engin piloté se poser sur la Lune, Yutu 2 découvrit cette étrange pierre !

Lors de la mission lunaire chinoise « Chang’e 4 », Yutu 2 se posait sans encombre sur la face cachée de la Lune… Il fut alors le premier objet humain à s’y poser. Yutu 2 s’est posé tout près du plus grand cratère lunaire : Le Von Karman, qui est également le plus ancien connu. Et, c’est tout près de ce cratère que le robot a découvert une étrange pierre en forme de spirale. Cette pierre intrigante monopolise depuis, les scientifiques chinois.

A la vitesse de progression du Yutu 2, il a fallu plusieurs semaines avant qu’il ne découvre cette pierre allongée en forme de spirale. D’après une analyse visuelle, la pierre serait relativement récente et plutôt tranchante. Une différence notoire avec les pierres lunaires qui, normalement sont plutôt polies. Ils pensent alors à une possible éruption lunaire, cette pierre ayant pu être produite par projection d’un cratère.

While roving around on the far side of the Moon, China's Yutu 2 spotted an unusual group of sharp, young rocks sticking out of the ground. Relics from a nearby impact? https://t.co/Mp8gQeojn2 pic.twitter.com/xReshgLTD2

— Corey S. Powell (@coreyspowell) February 16, 2021