«Une vitesse opérationnelle de 400 km/h», la Chine dévoile le TGV le plus rapide du monde

Présenté fin décembre dernier, le CR450 devrait révolutionner le monde du transport ferroviaire et placer la Chine en tête des pays possédant les trains les plus rapides. Cet engin est censé pouvoir rouler à 450 km/h, une vitesse qu’il a atteinte lors d’un récent test, rapportent nos confrères d’Interesting Engineering. À titre de comparaison, les TGV français sont conçus pour se déplacer entre 270 km/h et 320 km/h. Le Shinkansen japonais et l’AVE Class 103 espagnol, qui sont parmi les plus rapides au monde, ont quant à eux des vitesses maximales de 320 km/h et 350 km/h respectivement.

Un exploit remarquable

Le CR450 surpassera bien évidemment le CR400 actuel en termes de performances. Rappelons que ce dernier a été lancé en 2017. Il possède une vitesse de croisière de 350 km, contre 400 km/h pour le CR450 lorsqu’il sera opérationnel. Mais avant d’en arriver là, la Chine enchaine les tests. Le dernier en date a été résumé dans une nouvelle vidéo qui montre le train en train de subir des évaluations complètes. Pour rendre le CR450 largement performant, les ingénieurs de l’Institut de recherche sur les locomotives et les véhicules de l’Académie chinoise des sciences ferroviaires (CARS) ont fait en sorte que l’engin soit le plus léger possible.

Plus léger, plus performant

Cette réduction du poids a été un véritable défi dans la mesure où les ingénieurs devaient aussi s’assurer qu’elle ne se fasse pas au détriment de la stabilité et de l’intégrité structurelle. « C’est comme une personne qui veut mincir tout en développant sa force. Cela implique des changements structurels et des innovations matérielles », a déclaré Chen Can, chercheur associé à la CARS. Par ailleurs, afin d’assurer un meilleur aérodynamisme, le bogie a été totalement enfermé sous le véhicule. À noter que le prototype utilisé dans le cadre de l’essai comportait des capteurs ayant pour rôle de transmettre en temps réels les données liées au poids.

Des améliorations notables

Outre ces détails, on sait que le CR450 est doté d’un système avancé de traction à aimant permanent refroidi à l’eau. Il intègre aussi un nouveau type de bogie qui procure une meilleure stabilité et un meilleur confort. Le volet sécurité n’est pas en reste avec, notamment, un système de freinage d’urgence qui s’avère plus efficace. Lors des essais, la CARS a testé deux prototypes baptisés CR450AF et CR450BF. Chacun était composé de huit voitures, dont certaines étaient motorisées.

À noter que la Chine est actuellement le seul pays au monde à exploiter des trains commerciaux roulants à 350 km/h. Ce train est développé par des filiales de CRRC Corporation Ltd. où vous pourrez obtenir plus d'informations.