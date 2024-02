« Se déplacer plus vite qu’en avion », un nouveau record et un objectif de 1000 km/h pour ce train à très grande vitesse

L’information a été rapportée par le South China Morning Post. D’après ce média chinois, la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) a déclaré avoir réalisé une percée significative dans le cadre du développement de son train à très grande vitesse. Concrètement, l’agence a révélé avoir établi un nouveau record de vitesse avec son prototype de train à sustentation magnétique très rapide, sans pour autant fournir des détails précis. Aucun chiffre n’a donc été publié. On sait par contre que les essais qui ont permis d’établir ce nouvel exploit se sont déroulés sur une nouvelle ligne d’essai longue de 2 km. Celle-ci se trouve à Datong, dans la province du Shanxi, en Chine.

Un nouveau record

Certes, nous ignorons la vitesse de pointe que l’Hyperloop chinois a atteinte lors de ce récent test, mais pour vous donner un ordre d’idée, sachez que le précédent record établi par la même équipe était de 623 km/h. Il a été réalisé en octobre 2023 sur une ligne de 10 mètres de long par un prototype de train magnétique utilisant une technologie de lévitation magnétique supraconductrice à haute température. Bien sûr, la CASIC ne compte pas en rester là. Après cette première étape qui s’est déroulée avec succès, la Société chinoise des sciences et de l’industrie aérospatiale poursuivra bientôt les tests.

Se déplacer plus vite que l’avion

La seconde phase consistera notamment à tester l’engin dans un tube à vide de 60 km de long pour atteindre une vitesse cible de 1000 km/h. À terme, l’équipe prévoit de doubler cette performance. La version finale de l’Hyperloop chinois devrait ainsi pouvoir rouler à une vitesse qui dépasse celle des avions de ligne. Mais avant d’en arriver là, il faudra d’abord relever des défis techniques majeurs et surmonter de nombreux obstacles environnementaux et juridiques. N’oublions pas non plus que l’accélération élevée du train peut entrainer des problèmes de santé et des sensations d’inconfort chez les passagers.

Encore un long chemin à parcourir

Bref, le chemin à parcourir reste encore long et périlleux pour ce projet ambitieux chinois. Rappelons que la start-up américaine Hyperloop One, l’une des rares entreprises privées à s’intéresser à cette technologie futuriste, a fermé ses portes l’année dernière après avoir investi plus de 400 millions d’euros et passé près de 9 ans à développer son train de transport à grande vitesse reposant sur le principe de l’Hyperloop.

Ce fiasco met en évidence les immenses défis auxquels sont confrontés les projets de ce type. Quoi qu’il en soit, le nouveau record établi par la Chine signifie peut-être que les choses avancent dans le pays asiatique. Que pensez-vous de cette course de vitesse du transport ferroviaire ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .